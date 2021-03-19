Adres işlemi e-Devlet'te (Ekonomi haberleri)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, adres beyanına ilişkin yeni hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'nda açıldığını belirterek, çeşitli sebeplerle evinden uzakta bulunan vatandaşların artık adres beyanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceklerini söyledi.

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM

Bazı kargo şirketlerinin kargo teslimi için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından, BTK'da internet alışverişleriyle ilgili esasları belirledi. Kargo gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimler ile sözleşme yapılabilecek. Kilitli teslimat dolaplarıyla da teslimat yapılabilecek.

SELÇUK: 10 YENİ HUZUREVİ GELİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı vatandaşlar için kuruluş hizmetlerinin sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl 5 ilimizde toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtık. Bu yıl ise bin 82 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

10 YIL KURUMLAR VERGİSİ YOK

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulması, işletilmesi, faaliyetleri ve burada yer alacak şirketlere tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifine son şekli verilerek imzaya açıldı. İFM'de faaliyet gösterecek firmalara 10 yıl boyunca kurumlar vergisinden muafiyet geliyor.