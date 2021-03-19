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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 20:28
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    • 19.03.2021 20:28
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    , çeyrek ve ları! Uzmanlar uyardı! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

    , çeyrek ve ları vatandaşın sık sık takip ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Piyasa uzmanları tarafından yapılan altın yorumları büyük önemle takip ediliyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 406,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 408,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları!

    Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

    Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken vatandaşlar uzmanların fiyatların seyrine dair yaptıkları yorumları inceliyor. Küresel piyasalarda da hareketlilik sürüyor. ABD'de yükselen tahvil getirilerinden destek bulan doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.692,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 405,60 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları

    ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLERİ

    Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.

    Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:

    "ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.

    "Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı.

    "ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir ürün raporunda, Kansas kış buğday ürününün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti.

    "Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."

        "Buğdayda, yükselen trend desteği altına geçilmesiyle hızlanan satışların ardından tepki alımları izleniyor. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda 640 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Aşağı alanda ise 625 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altına geçilmesi durumunda ikili tepe formasyonu riski oluşabilir.

        "Mısır fiyatı bültenimizde bahsettiğimiz üçgen formasyonunu kırdıktan sonra dün onay görüntüsü oluşturdu. Bugün 14 günlük ortalamasının da denk düştüğü 545.50 seviyesine tutunan fiyat bugün negatif görünüm sergiliyor. Fiyatta satış baskısı arttığı takdirde, 528.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Tersi durumda, 559.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

        "Soya fiyatı, Ocak ayının son haftasından bu yana içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendini dün aşağı yönlü kırdı. 1389.20 seviyesinden destek kazanan fiyat bugün pozitif görünüm sergiliyor. Fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 1420.50 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda, 1336.55 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

        "Kahve, yükselen kanal içeresinde hareket etmeye devam ediyor. 135.50 direnç seviyesini tekrar test eden kahvede, satış baskısı yaşandı. Fibo (50.0)'lik dilime tekrar tutunmaya çalışan kahvede, 130.00 seviyesi altında fiyatlamalarda satışlar 127.90 / 126.50 bölgesine doğru hız kazanabilir. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda yukarı alanda 132.60 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir."

        İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        PERŞEMBE CUMA
        Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 407,80 408,00 405,40 405,60
        Cumhuriyet Ata Lira 2.688,00 2.709,00 2.671,00 2.692,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 372,00 376,00 370,00 374,00
        Lira(Tam) Ziynet 2.626,00 2.646,00 2.611,00 2.631,00
        Yarım Ziynet 1.313,00 1.323,00 1.306,00 1.316,00
        Çeyrek Ziynet 657,00 662,00 653,00 658,00

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 405,60 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.692,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 405,60 liradan işlem gördü.

            ALTININ KİLOGRAMI 407 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

            Altın piyasasında, en düşük 403 bin 970 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 186 milyon 996 bin 259,39 lira, işlem miktarı ise 2.859,20 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 209 milyon 513 bin 201,49 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

            ALTININ ONSU 1.736,65 DOLAR

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.736,65 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 407 bin 700 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2620 lira, satışta 7,2911 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4521 lira, satışta 7,4820 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,37'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1889, sterlin/dolar paritesi 1,3848, dolar/yen paritesi de 108,90 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 artarak 63,42 dolardan işlem görüyor.

            PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY

            ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükselmesinin etkisiyle sert düştükten sonra, erken işlemlerde hafif toparlanan petrol fiyatları, yeniden düştü.

            ABD'de yükselen tahvil getirilerinden destek bulan doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.65 düşüşle 62.28 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.49 düşüşle 59.36 dolar,

            - altın yüzde 0.10 düşüşle 1,734.87 dolar,

            - gümüş yüzde 0.20 düşüşle 26.02 dolar,

            - bakır yüzde 1.45 düşüşle 8,998.00 dolar,

            - platin yüzde 3.05 düşüşle 1,173.41 dolar,

            - paladyum yüzde 2.44 düşüşle 2,617.23 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 406 liraya, çeyrek altın 674 liraya, Cumhuriyet altını da 2,682 liraya geriledi.
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları! Uzmanlar uyardı! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?