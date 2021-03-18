Dolardaki son durum haftanın son işlem gününde en çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükselttii. Bu gelişmeyle birlikte dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Mart dolar alış satış fiyatları...
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,3750 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3750 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
19 Mart Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,3200 TL
Dolar alış fiyatı : 7,3300 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,7950 lira seviyesinde kapattı.
19 Mart Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle: