EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,7950 lira seviyesinde kapattı.

19 Mart Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle: