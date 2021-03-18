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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 06:09
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    • 19.03.2021 06:11
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    Dolar ve kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 19 Mart 2021 CANLI döviz kurları! Faiz kararı sonrası çakıldı...

    Haftanın son işlem gününde döviz kuru hakkında son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Dün, Cumhuriyet Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Böylece 2 haftanın en düşük seviyesini gördü Peki, 19 Mart bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

    Dolardaki son durum haftanın son işlem gününde en çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükselttii. Bu gelişmeyle birlikte dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Mart dolar alış satış fiyatları...

    DOLAR KAÇ TL?

    Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,3750 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3750 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

    19 Mart Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

    Dolar satış fiyatı :7,3200 TL

    Dolar alış fiyatı : 7,3300 TL

    EURO NE KADAR OLDU?

    Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,7950 lira seviyesinde kapattı.

    19 Mart Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

        Euro satış fiyatı : 8,7200 TL

        Euro alış fiyatı : 8,7300 TL

        STERLİN NE KADAR OLDU?

        İngiliz sterlini güne 10,19 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise10,21

        şeklinde belirlendi.

        FAİZ KARARI SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ

        Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesinin ardından dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı.

        Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Güne 7,50 seviyesinde başlayan parite, 7,33'e kadar çekildi. Euro/TL paritesi de faiz kararının açıklanmasının ardından benzer bir seyir sergileyerek, 8,78'e çekildi.

        Merkez Bankası, Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdi.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 19 Mart 2021 CANLI döviz kurları! Faiz kararı sonrası çakıldı...