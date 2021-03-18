Son günler yaklaştı! Kira gelir beyannamesi ne zaman bitecek? İki taksitte ödeniyor...

İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49 bin lira) aşanların da beyanname vermesi gerekiyor. Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2020 için 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar da yıllık beyanname verecekler arasında yer alıyor.

İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde, yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekiyor. Konut ve iş yeri gelirinin birlikte elde edilip beyanı halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesinde her bir ortak için 6 bin 600 liralık istisna ayrı ayrı uygulanacak.