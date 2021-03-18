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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 13:12
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    • 18.03.2021 13:17
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    ! İl il benzin fiyatları ne kadar? EPDK duyurdu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    EPDK'nın akaryakıttaki tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından bazı illerde KDV dahil fiyatta 35-40 kuruş arası indirim gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla illere göre fiyatlar da belli oldu. Peki hangi ilde ? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları ne kadar? İşte il il benzin fiyatları listesi...

    Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte il il tavan benzin fiyatları

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini bildirdi.

    Tavan fiyat uygulamasına ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, piyasanın serbestliğine halel getirecek hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini vurguladı.

    Yılmaz, bugün ortaya çıkan fiyatların akaryakıttaki "kar oyunlarının" boyutunu ve tavan fiyat kararının haklılığını ispat ettiğini ifade ederek, "Biz fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dahil 35 ila 40 kuruşluk indirimler oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı." diye konuştu.

    "UCUZ YAKIT VERGİ KAÇAKÇILIĞINA TEŞVİK EDER" İDDİALARINA SERT TEPKİ
    Ucuz bayilerden akaryakıt almanın fatura kaçakçılığını teşvik ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösteren Yılmaz, şöyle devam etti: "İki bayi arasında 5-10-20 kuruş fark var ve ucuz satan bütün bayiler vergi kaçırıyor ve devlet de buna göz yumuyor öyle mi? Bunu söyleyenlerin önce akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğunu, maliyetlerdeki farklılıkların nasıl pompaya yansıtılabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Toplu satışlarda ve otomasyon satışlarında indirim yapmak ne kadar doğalsa, pazarlık gücü olmayan istasyon müşterisine indirim yapmak da o kadar doğal. Şunu da ifade etmem gerekir. Eğer vergi kaçakçılığı yapan var ise bunun ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız da zaten gereğini yapmaktadır. Kamunun denetimi hassas ve süreklidir. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli maliyet unsurları bellidir. Yüksek kira maliyeti, intifa ya da hava parası gibi giderleri kimse bireysel istasyon müşterilerinden çıkarmamalıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hangi bayii en uygun fiyata satıyorsa güvenle o bayiden yakıtını alsın."

        "DAVALAR TAVRIMIZI ETKİLEMEZ"
        Yılmaz, sektör temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini ve tavan fiyat kararanının mahkemeye götürülmesinin bu konudaki tavırlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

        Daha önce de tavan fiyat kararı aldıklarında dava açanlar olduğunu aktaran Yılmaz, "Ama kurumumuz lehine sonuçlandı ve kesinleşti. Çünkü aldığımız kararlar doğru ve hukuka uygundu. Bugün de doğru ve hukuka uygun. EPDK'nin bu sene 20. kuruluş yıldönümü. 20 yıllık tecrübeye sahip bir kurum olarak adaletten, hakkaniyetten, tüketici odaklı duruşumuzdan taviz vermeyiz."

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
        Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olarak belirlendi. İzmir'de benzinin litresi 7,16 liradan, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

        İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR
        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı.

        EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

        EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

        İLLERE GÖRE BENZİN FİYATLARINDA İSTANBUL AVRUPA YAKASINA GÖRE OLUŞAN FİYAT FARKLARI

            Adana - 0.12 TL
            Ankara - 0.06 TL
            Antalya - 0.20 TL

            Bursa - 0.02 TL
            Çanakkale - 0.14 TL
            Diyarbakır - 0.27 TL



            Eskişehir - 0.03 TL
            Giresun - 0.17 TL
            İzmir - 0.09 TL

                Kastamonu - 0.14 TL
                Kırklareli - 0.01 TL
                Kocaeli - 0.00 TL
                Mersin - 0.13 TL

                Muğla - 0.13 TL
                Ordu - 0.13 TL
                Sakarya - 0.01 TL
                Sivas - 0.11 TL

                Tekirdağ - 0.00 TL
                Trabzon - 0.15 TL
                Van - 0.32 TL
                Zonguldak 0.02 TL
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                Haberler Ekonomi SON DAKİKA! İl il benzin fiyatları ne kadar? EPDK duyurdu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı