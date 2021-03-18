O kişilere 1341 lira destek! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Kısa çalışmadan dönen işçiler ne yapacak?

Pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene bir güvence olan ve birkaç kez süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Mart 2021 olarak açıklandı. Salgından etkilenen ve üretimini kısman ya da tamamen durduran işyerlerinde çalışanların maaşlarını bu süre içinde İŞKUR ödemişti.