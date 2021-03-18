Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.03.2021 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2021 12:36
    ABONE OL

    O kişilere 1341 lira destek! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Kısa çalışmadan dönen işçiler ne yapacak?

    Başkan , Kabine Toplantısı’nın ardından döneminde işçi ve işvereni rahatlatmak için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini açıkladı. Peki 31 Mart'ta sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği sonrasında işçiler ve işverenler için ne değişecek? Hangi haklar verilecek. Kimler ayda 1.341 lira destek alacak? tüm soruları cevaplandırdı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Özel haber

    31 Mart'ta sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği sonrasında işçiler ve işverenler için ne değişecek? Hangi haklar verilecek. Kimler ayda 1.341 lira destek alacak? Faruk Erdem tüm soruları cevaplandırdı…

    Pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene bir güvence olan ve birkaç kez süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Mart 2021 olarak açıklandı. Salgından etkilenen ve üretimini kısman ya da tamamen durduran işyerlerinde çalışanların maaşlarını bu süre içinde İŞKUR ödemişti.

    Çalışanlar brüt maaşlarının yüzde 60'ını alırken işverenler de önemli bir yükten kurtulmuşlardı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.

        Normalleşme Desteği kapsamında; koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.

        Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.

        İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.

            ÇALIŞANIN HAKLARI
            *Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar

            *Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır

            *Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır

            *17 mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz

            İŞVERENİN HAKLARI...
            *Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar

            *Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır
                Haberler Ekonomi O kişilere 1341 lira destek! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Kısa çalışmadan dönen işçiler ne yapacak?