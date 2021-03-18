O kişilere 1341 lira destek! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Kısa çalışmadan dönen işçiler ne yapacak?

31 Mart'ta sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği sonrasında işçiler ve işverenler için ne değişecek? Hangi haklar verilecek. Kimler ayda 1.341 lira destek alacak? Faruk Erdem tüm soruları cevaplandırdı…
Pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene bir güvence olan ve birkaç kez süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Mart 2021 olarak açıklandı. Salgından etkilenen ve üretimini kısman ya da tamamen durduran işyerlerinde çalışanların maaşlarını bu süre içinde İŞKUR ödemişti.
Çalışanlar brüt maaşlarının yüzde 60'ını alırken işverenler de önemli bir yükten kurtulmuşlardı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.