Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.