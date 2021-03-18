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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 12:17
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    • 18.03.2021 12:17
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    ne zaman bitecek? 2021 ?

    2021 uzatıldı mı? ? sorularına çalışanlar yanıt arıyor. Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ demişti. Konuyla ilgili yeni açıklama gelip gelmeyeceği ve ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? soruları gündemin merak edilen konularından birisi oldu. Pandemi döneminde binlerce çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıyordu. Kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar bu sürecin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? İşte detaylar..

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

    KISA ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 2020'de üyelerinin yüzde 57'sinin AVM'lerdeki, yüzde 30'unun ise caddelerdeki mağaza sayılarının azaldığını bildirdi. Öncel, "Ortalama cirolar yüzde 50-60 düzeyindeyken mevcut kiralama koşulları ve genel gider yönetmeliği ile markalarımızın devam edebilme gücü her geçen gün azalıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) ay sonunda bitmesi de markalarımızı endişelendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Kısa Çalışma Ödeneği'nin Haziran sonuna kadar uzatılması konusunu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz" dedi.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

        Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

        Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
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        Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?