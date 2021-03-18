Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? soruları gündemin merak edilen konularından birisi oldu. Pandemi döneminde binlerce çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıyordu. Kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar bu sürecin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? İşte detaylar..
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
KISA ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 2020'de üyelerinin yüzde 57'sinin AVM'lerdeki, yüzde 30'unun ise caddelerdeki mağaza sayılarının azaldığını bildirdi. Öncel, "Ortalama cirolar yüzde 50-60 düzeyindeyken mevcut kiralama koşulları ve genel gider yönetmeliği ile markalarımızın devam edebilme gücü her geçen gün azalıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) ay sonunda bitmesi de markalarımızı endişelendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Kısa Çalışma Ödeneği'nin Haziran sonuna kadar uzatılması konusunu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz" dedi.