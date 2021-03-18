Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar kuru dibe çakıldı! Son 2 haftanın en düşüğü!

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puanlık faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL kurlarında aşağı yönlü sert hareketler yaşanıyor.
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artırım kararının ardıdan döviz piyasalarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Karar öncesinde 7,46-7,47 düzeyinde seyreden dolar/TL, ilk tepki olarak 7,34 seviyelerine kadar geriledi.
Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.