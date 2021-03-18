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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 18:56
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    • 18.03.2021 18:56
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    Borsa İstanbu'da BIST 100 endeksi 18 Mart'ı düşüşle kapattı

    Son dakika borsa haberleri... , 18 Mart tarihini yüzde 0,72 değer kaybederek 1.550,93 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 11,17 puan azaldı.

    AA
    Borsa düştü

    Borsa İstanbul 18 Mart tarihini yüzde 0,72 değer kaybederek 1.550,93 puandan kapattı.

    İŞLEM HACMİ 28,4 MİLYAR SEVİYESİNDE
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,89 ile metal eşya, makina oldu.

        MERKEZ'İN FAİZ KARARI
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Barkası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından döviz kurları düşerken, BIST 100 endeksi de banka hisseleri öncülüğünde 1.575 puan sınırına kadar yükselmesine karşın mali sektör dışındaki hisselerin yükselişe katılamamasıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı ve BIST 100 endeksi 1.550 puanın hemen üzerinde dengelendi.

        TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı.

        Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,75 seviyelerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını ifade etti.

        Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbu'da BIST 100 endeksi 18 Mart'ı düşüşle kapattı