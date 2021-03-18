Borsa İstanbu'da BIST 100 endeksi 18 Mart'ı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 18 Mart tarihini yüzde 0,72 değer kaybederek 1.550,93 puandan kapattı.
İŞLEM HACMİ 28,4 MİLYAR SEVİYESİNDE
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,89 ile metal eşya, makina oldu.