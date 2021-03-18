Ramazan ayına sayılı gün kala milyonlarca emekli vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarih hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu bağlamda ödemeler hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, bayram ikramiyesine 2021'de zam yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.