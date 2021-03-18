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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 19:58
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    • 18.03.2021 19:59
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    Bayram ikramiyesine 2021'de zam yapılacak mı? Tarihler belli oluyor! ne zaman yatırılacak?

    Bilindiği üzere 2018 yılından bu yana yılda iki kez emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan ayı için sayım devam ederken milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceğini tarih hakkında yapılan açıklamaları takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ödeme yapılacak. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılacak mı? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Ramazan ayına sayılı gün kala milyonlarca emekli vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarih hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Bu bağlamda ödemeler hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, bayram ikramiyesine 2021'de zam yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

    Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.

    YENİLER DE ALACAK

    Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

    2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

        2021 OCAK ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

        Yüzde 8.36 zam alan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.

        BAĞ-KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI

        Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.

            ÖDEMELER NASIL OLACAK?

            Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

            NASIL HESAPLANACAK?

            Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.
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            Haberler Ekonomi Bayram ikramiyesine 2021'de zam yapılacak mı? Tarihler belli oluyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?