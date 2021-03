Tripadvisor'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen Travellers Choice 2021 - Best of the Best ödüllerinde Avrupa'nın en iyi plajları listesine Türkiye'den de bir plaj girdi. Alanya'daki Kleopatra Plajı listede 22'nci sırada kendine yer buldu.

Avrupa'daki ilk 3 plaj ise İtalya'daki Spiaggia dei Conigli, İspanya'daki Playa de Cofete ve Portekiz'deki Praia da Falesia olarak sıralandı. 2 km uzunlukta olan Kleopatra Plajı, ince kumu ile dikkat çekiyor. Kleopatra'nın banyo yaptığı söylenen bu plajın bir özelliği de denizin sığ olması.

KORKUMÇ HABER

Bodrum'daki otellerde sezon hazırlığı hız kazandı. Ancak Güvercinlik ve Gölköy mahallelerindeki bazı turistik tesislerin önlerindeki plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sağlık için tehlikeli kuvars tozu döküldüğü öne sürüldü. Bu iddialar İngiliz basınında da yer aldı.