Ekonomi profesöründen oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.
Ekonomi için en büyük riskin Kovid-19 salgını olduğunu belirten kurul, "Ekonomide ne kadar hızlı normale dönüleceği, temelde aşılamanın ilerlemesine bağlı" değerlendirmesinde bulundu.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2 KÜÇÜLME BEKLENİYOR
SVR, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 2 küçülmesini beklerken, toparlanmanın aşılama ile ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngörüyor.
Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 3'1'e düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4 olarak belirledi.
SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor.