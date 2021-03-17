"İKİNCİ DALGAYA RAĞMEN İLKBAHARDA EKONOMİ "ZOR" BİR DURUMDA DEĞİL"

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi Volker Wieland, konuya ilişkin değerlendirmesinde Kovid-19'da ikinci dalgaya rağmen ilkbaharda ekonominin "zor" bir durumda olmadığını belirterek, "Özellikle başta Çin olmak üzere Asya ve ABD'de artan ekonomik faaliyetle birlikte küresel ticaret önemli ölçüde arttı." yorumunu yaptı.