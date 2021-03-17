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    • Ekonomi
    • 17.03.2021 15:46
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    • 17.03.2021 15:47
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    ! Evde bakım parası hangi illerde yattı, ne zaman yatacak?

    Engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenen evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oluyor. Bu bağlamda da her ay belirlenen tarihlerde alan vatandaşlar maaşların yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    17 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Mart ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılıyor. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Peki, 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    17 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    1- Bolu

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Osmaniye

    5- Çanakkale

    6- Samsun

    7- Sakarya

    8- Hatay

    İşte aylıkların yatırıldığı iller;

    9- Ordu

    10- Antalya

    11- Diyarbakır

    12- Kırıkkale

    13- Balıkesir

    14- Giresun

    15- Adıyaman

    16- Manisa

    17- İstanbul

    18- Uşak

    19- Bilecik

    20- Düzce

    21- Erzurum

    22- Konya

    23- Mersin

    24- Zonguldak

    25- Niğde

    26- Rize

    27- Ankara

    28- Bursa

    29- Kahramanmaraş

        30- Edirne

        31- Kocaeli

        32- İzmir

        33- Adana

        34- Afyonkarahisar

        35- Aydın

        36- Isparta

        37- Kars

        38- Karabük

        39- Kayseri

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

            EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

            Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

            Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

            Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı, ne zaman yatacak?