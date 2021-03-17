Mart ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılıyor. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Peki, 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
17 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
İşte aylıkların yatırıldığı iller;
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- İstanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce
21- Erzurum
22- Konya
23- Mersin
24- Zonguldak
25- Niğde
26- Rize
27- Ankara
28- Bursa
29- Kahramanmaraş