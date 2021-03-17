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    • Ekonomi
    • 17.03.2021 17:26
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    • 17.03.2021 17:26
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    , ve sterlin kuru ne kadar oldu? 17 Mart dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

    , ve sterlin kurlarındaki son alış satış fiyatları özellikle şu saatlerde sık sık araştırılıyor. Dün en düşük 7,4680 ve en yüksek 7,5492 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,4978'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte 17 Mart dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarında son durum

    Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında gün içerisinde hareketli dakikalar yaşanırken akşam saatleriyle alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,9300 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4970 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9320 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? 17 Mart dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte son gelişmeler...

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    Sterlin
    ALIŞ(TL) 10,4426
    SATIŞ(TL) 10,4481

    ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 417 bin 600 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 418 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 543 milyon 890 bin 680,44 lira, işlem miktarı ise 1.301,48 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 276 bin 633,81 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 azalışla 426,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışının hemen altına inerek 14.550 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.774 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 6.040 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 8.618 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 24.239 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,08 azalışla 1,1893 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD'nin tahvil faizlerinin seyrinin pay piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak toplantısında projeksiyon ve yönlendirmelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını söyledi.

        Fed'den faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik beklenmediğini kaydeden analistler, karar öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,63 sınırına yükseldiğini ifade etti.

        Analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin öne çıktığını bildirdi.

        ASYA BORSALARI GERİLEDİ

        Asya borsalarında, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde majör endekslerde kararsız bir seyrin öne çıktığı görüldü.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, yarın Alaska'da Çinli mevkidaşı ile görüşmesi beklenirken, buluşma öncesinde Blinken'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerindeki yorumları iki ülke arasındaki sorunların sürebileceğine işaret etti. Siyasi endişelerin yanı sıra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin sürmesi de pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

        Bu gelişmelerle satış ağırlıklı bir seyrin izlendiği Asya tarafında, majör endekslerde yataya yakın bir seyir öne çıktı.

        Analistler, piyasaların yönü açısından bugün Fed'in faiz kararının ve yapılacak projeksiyon ile yönlendirmelerin önem taşıdığını belirterek, yarın da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından çıkacak kararların izleneceğini söyledi.

        Gelişmelerin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.446 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.047 puandan günü tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi 29.914 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 50.183 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 29.027 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

            ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY

            Avrupa'da, aşı uygulamalarına ilişkin tartışmalara bağlı olarak yükselen talep endişeleriyle düşen ve ABD petrol stoklarındaki beklenmeyen düşüşle dengelenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

            ABD ham petrol stokları, analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldikten sonra yeniden azalmaya başladı. Buna göre, ülke genelinde ham petrol stokları 12 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 926,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 904,000 varil yükseldi.

            Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

            Altın fiyatları ise, enflasyonun yükseleceğine ilişkin beklentiler nedeniyle son iki haftanın en yüksek düzeylerine doğru yükselişini sürdürüyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 67.91 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.84 düşüşle 64.19 dolar,

            - altın yüzde 0.30 artışla 1,736.89 dolar,

            - gümüş yüzde 0.18 artışla 25.99 dolar,

            - bakır yüzde 2.12 düşüşle 8,923.50 dolar,

            - platin yüzde 0.43 düşüşle 1,211.93 dolar,

            - paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,481.94 dolar düzeyindeydi.
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