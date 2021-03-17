Döviz kurlarında gün içerisinde hareketli dakikalar yaşanırken akşam saatleriyle alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,5000 liradan, avro 8,9300 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4970 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9320 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? 17 Mart dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları kaç TL? İşte son gelişmeler...
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,4426
SATIŞ(TL) 10,4481
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 417 bin 600 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 418 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 543 milyon 890 bin 680,44 lira, işlem miktarı ise 1.301,48 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 276 bin 633,81 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 azalışla 426,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışının hemen altına inerek 14.550 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.774 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 6.040 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 8.618 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 24.239 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,08 azalışla 1,1893 seviyesinden işlem görüyor.