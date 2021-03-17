Mazot gübre desteği neden yatmadı? Çiftçilere mazot gübre desteği sorgulaması nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çiftçiler için ekonomik fayda sağlayan ve heyecanla yatması beklenen ödemeler için başvuru nereden ve nasıl yapılıyor? Bu imkandan yararlanmak için şartlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan mazot gübre desteği hakkında son dakika açıklamalar geldi.
TARIMSAL DESTEK NEDEN YATMADI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.