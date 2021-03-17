Şartlar neler?

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.