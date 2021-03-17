Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.03.2021 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 10:21
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde ? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı pek çok meslek kategorisinin gecici sürekle kapanmasındna dolayı işsiz kalanların sayısı da artmıştı. İŞKUR için yapılan başvuruların sayısı da bu doğrultuda attı. Peki İŞKUR ? İŞKUR işsizlik maaşı kimlere verilir, hangi durumlarda kesilir? İşte binlerce vatandaşın merak ettiği tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?

    İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özellikle pandemi döneminde daha da artan İŞKUR işsizlik başvurularında hangi şartlar aranıyor, ödemeler ne kadar ve ne süre ile yapılıyor? SGK kapsamında çalışan işçinin belli şartları karşılaması durumunda alınan işsizlik maaşı hakkında merak edilenleri derledik.

    İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

    Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu.

    İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir.

    İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

    -Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    -Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    -Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    -Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİR?

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

        süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

        İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?

        Çalışan İŞKUR'da kayıtlı mesleğine uygun ve son çalıştığı yere uygun ve ücrete yakın olmayan bir iş ile çalışmak istememesi durumunda haklı sayılmaktadır. Eğitim durumu, yaşı ve cinsiyetine göre uygun olmayan bir iş önerisinde kişi çalışmak istemeyebilir. Vatandaşın fizik ve sağlık durumuna göre uygun olmayan iş ile karşı karşıya kalmasında istememesi haklı nedenlere girmektedir. İşçinin ikamet ettiği yerden uzak, belediye mücavir alanı sınırları dışında yer alan bir iş veya iş yeri olması durumunda işçi kabul etmeye bilir ve haklı sebep sayılır. İşçi işe girdikten sonra herhangi bir sorun çıkarsa ne olur? İŞKUR tarafından önerilen işe giden işçi, İŞKUR'un önerdiği teklifleri kabul etse dahi işe başladığında iş yerinde kanunlara aykırı çalışma olanağı sağlayan ortamda çalışmak istememesi durumunda o işten ayrılma hakkı vardır.4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinde yer alan ifadeye göre sözleşmeyi fes eden, işsizlik maaşın ödemesinin devam etmesi için İŞKUR'a tekrar talep edilir. Önek olarak asgari ücretten daha düşük bir ücret ile çalıştırılması durumunda veya haftalık çalışma süresinden fazla çalışılması durumunda, izin verilmemesi halinde, fazla mesai yaptığında mesai ücretinin almaması durumunda çalışan kişi istifa edebilme hakkına sahiptir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi? İşsizlik maaşı alma şartları neler?