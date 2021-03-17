İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özellikle pandemi döneminde daha da artan İŞKUR işsizlik başvurularında hangi şartlar aranıyor, ödemeler ne kadar ve ne süre ile yapılıyor? SGK kapsamında çalışan işçinin belli şartları karşılaması durumunda alınan işsizlik maaşı hakkında merak edilenleri derledik.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu.
İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir.
İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.