Türkiye ekonomisi salgına rağmen 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
Muhalefet her ne kadar "kriz" söylemlerini köpürtmek istese de büyüme rakamları dünya çapında takdirle karşılandı.
TÜRKİYE EKONOMİSİ HAKKINDA ÇARPICI YAZI
Roberto Bongiorni, Avrupa'nın gözde, itibarlı ve etkin ekonomi gazetelerinden biri 'İl Sole 24 Ore'de Türkiye'nin pandemi dönemi ekonomik performansına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
ÇİN'DEN SONRA EN BAŞARILI ÜLKE
Yazıda, "Türkiye koronavirüs salgınına rağmen 4. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü. G20'de yalnızca Çin Türkiye'den daha başarılı oldu." denildi.
Büyüme rakamlarına dikkat çekilen yazıda, "Pandemiye rağmen ekonomik eğilim herkesi şaşırttı." ifadelerine yer verildi.
80 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Sağlık alanına yapılan yatırımlara da yer verilen yazıda, Türkiye'nin son sekiz yılda kamu ve özel projelere 80 milyar dolar yatırım yaptığı vurgulandı.