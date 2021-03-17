



REZERVLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rezervlere ilişkin son duruma dikkat çekilen yazıda, "Krizin en endişe verici belirtilerinden biri olan likidite krizi de yavaş yavaş azalmaktadır. Bu, rezervlerin durumundan da görülebilir. Geçen Kasım ayında 87 milyar dolar olan rezerv, Şubat ayında 95,5 milyar dolara çıktı." denildi.