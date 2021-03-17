Toplu sözleşmeden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. 20 gün ek ikramiye, % 40 maaş artışı, 400 lira izin harçlığı, günlük yemek ücreti ise 5 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı. Kadroya geçen taşeronlar eğitimleri veya işleri ile alakalı nakil, tayin gibi haklardan muaf. Derince Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Böylece Derince Belediyesi'nde evli iki çocuklu bir çalışanın alacağı en düşük net ücret 4.200 TL'ye yükselirken, giydirilmiş net ücret ise 4.400 TL oldu. Kamuda sürekli işçi kadrosunda görev yapan işçilerin son TİS'de sosyal yardım ve mali haklarında gözle görülür iyileştirme yapılsa da özlük haklarında bir çok eksik mevcut.
EN DÜŞÜK YEVMİYE 140 TL OLDU
İşçilerin verdiği emeğin önemine değinen Başkan Aygün konuşmasında, "Ben projemden kısarım, her şeyden kısarım fakat işçime hakkını veririm. Toplu sözleşmemizde yevmiyeleri dengelemek için 102 liralık en düşük yevmiyeyi 140 lira yaptık.
% 40 ZAM
Böylece 102 lira yevmiye alan bir işçimizin ücretinde yüzde 38' lik yüzde 40'lık bir artış oldu. Ayrıca sorumluluk ve çalışmalarına göre artı 5, 10 15 TL yevmiye verdik. Sosyal hakları da ikiye katladık. Hiç olmayan izin parasını verdik. Geriye dönük altı aylık ücretleri tüm personellerimize net 2 bin lira olarak vereceğiz. Sizleri memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki çalışanımızın morali iyi olsun. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Her zaman aranızdayız. Derince'miz için hepimizin sorumluluğu var. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Önemli olan gönülleri kazanarak sevgi ortamında çalışmak. Sözleşmemiz hayırlara vesile olsun. Bundan sonra da inşallah hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.