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    • Ekonomi
    • 17.03.2021 13:43
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    • 17.03.2021 13:43
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    Kamuda çalışan işçilerin belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. Kamu işçileri ile yapılacak toplu sözleşmede ise taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçenlerle birlikte bu yıl 1 milyonu aşkın işçi için toplu sözleşme masası kurulacak. Bu anlamda gelmeye devam ediyor. ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Böylece 102 lira yevmiye alan bir işçimizin ücretinde yüzde 38’ lik yüzde 40’lık bir artış oldu Öte yandan 2021 yılına ait tediye ödemeleri ikiye bölünerek ödenecek. Yer altında çalışan madenciler ise 6772 sayılı kanunun ikinci maddesinden yola çıkarak ödemelerini tek seferde alabilecek.

    takvim.com.tr
    2021 yılı taşeron işçilere TİS ile birlikte yüzde 40 zam, 400 TL izin zammı...

    Toplu sözleşmeden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. 20 gün ek ikramiye, % 40 maaş artışı, 400 lira izin harçlığı, günlük yemek ücreti ise 5 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı. Kadroya geçen taşeronlar eğitimleri veya işleri ile alakalı nakil, tayin gibi haklardan muaf. Derince Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Böylece Derince Belediyesi'nde evli iki çocuklu bir çalışanın alacağı en düşük net ücret 4.200 TL'ye yükselirken, giydirilmiş net ücret ise 4.400 TL oldu. Kamuda sürekli işçi kadrosunda görev yapan işçilerin son TİS'de sosyal yardım ve mali haklarında gözle görülür iyileştirme yapılsa da özlük haklarında bir çok eksik mevcut.

    EN DÜŞÜK YEVMİYE 140 TL OLDU

    İşçilerin verdiği emeğin önemine değinen Başkan Aygün konuşmasında, "Ben projemden kısarım, her şeyden kısarım fakat işçime hakkını veririm. Toplu sözleşmemizde yevmiyeleri dengelemek için 102 liralık en düşük yevmiyeyi 140 lira yaptık.

    % 40 ZAM

    Böylece 102 lira yevmiye alan bir işçimizin ücretinde yüzde 38' lik yüzde 40'lık bir artış oldu. Ayrıca sorumluluk ve çalışmalarına göre artı 5, 10 15 TL yevmiye verdik. Sosyal hakları da ikiye katladık. Hiç olmayan izin parasını verdik. Geriye dönük altı aylık ücretleri tüm personellerimize net 2 bin lira olarak vereceğiz. Sizleri memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki çalışanımızın morali iyi olsun. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Her zaman aranızdayız. Derince'miz için hepimizin sorumluluğu var. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Önemli olan gönülleri kazanarak sevgi ortamında çalışmak. Sözleşmemiz hayırlara vesile olsun. Bundan sonra da inşallah hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        TAŞERONLAR GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

        Kamuda kadro almış taşeronlar, eksik haklarının arasında görevde yükselmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Fakat bu konuda mevzuat açıkça taşeronların görevde yükselemeyeceğini gösteriyor.

        657 sayılı Kanunu hükümleri uygulanmayan İş Kanunu hükümleri uygulanan işçilerin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" kapsamında yer almadığından işçilerin görevde yükselme sınavlarına girmeleri mümkün bulunmamaktadır.

        Taşeronlar iş hangi ünvan ve pozisyonda başlamışsa yasa değişmediği sürece emekliliğe kadar o durumda kalmak zorundalar.

        Devlet Memuru Kanunu içinde bulunan yükselme maddeleri taşeronları bağlamamaktadır.

        TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2021

        Her yıl belirlenen tarihlerde ödenen tediye ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan taşeron işçilerin ödemeleri ilk yarısı 29.01.2021, ikinci yarısı 11.05.2021 tarihlerinde olacak şekilde düzenlendi. Maden işletmelerinde çalışan işçilerin ödemeleri ise 24.12.2021 tarihinde tek bir ödeme ile gerçekleşecek.

        İLAVE TEDİYE ALACAĞI NEDİR?

        Tediye kelimesinin TDK'da "gerçekleşmiş bir borcu para ile ödeme, para ya da benzeri bir şey verme ile beraber ödeme" anlamları bulunmaktadır. İlave tediye demek ise ikramiye anlamı ile kullanılabildiği gibi ek ödeme anlamı da taşımaktadır.

        Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, İş Kanunu'na tabii kamu işçilerine ödenen ikramiyeye ilave tediye alacağı denmektedir. Taşeron işçiler, kadroya geçmeleri şartı ile tediye ödemesi alma hakkına sahiplerdir.

            İLAVE TEDİYE HESAPLAMA

            Taşeron işçiler aldıkları tediye miktarlarını hesaplamak istemektedir. Tediye miktarı 52 gün üzerinden ödenmekte ve hesaplama işlemi brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Tediye hesaplaması yapmak için internette bazı programlar bulunsa da hesaplamayı kendinizin yapabilmesi de mümkündür. Sizin için ilave tediye miktarını nasıl hesaplayabileceğinizi açıkladık:

            Brüt kazanç üzerinden günlük brüt kazanç hesaplaması yapılır.

            Tediye ödemesi 52 günlük ödendiği için bulunan günlük brüt kazanç 52 ile çarpılır.

            SGK işçi payı kesintisi ve işsizlik primi kesintisi brüt kazançtan çıkarılır. Sonrasında damga vergisi kesintisi ve gelir vergisi kesintisi de hesaplanır ve çıkarılır. Sonuç size alacağınız tediye miktarını vermektedir.

            Tediye ödemesinden kesilen SGK ve işsizlik prim payı brüt ücretinden %15'i olarak şekilde hesaplanmaktadır ve brüt ücretten bulunan miktar çıkartılır. Çıkartıldıktan sonra elde kalan miktarın üzerinden de %15 oranında gelir vergisi ve %07,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

            İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

            Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

            Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.

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            Haberler Ekonomi 2021 yılı taşeron işçilere TİS ile birlikte yüzde 40 zam, 400 TL izin zammı, 20 gün ikramiye ödemesi...