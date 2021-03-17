İLAVE TEDİYE HESAPLAMA

Taşeron işçiler aldıkları tediye miktarlarını hesaplamak istemektedir. Tediye miktarı 52 gün üzerinden ödenmekte ve hesaplama işlemi brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Tediye hesaplaması yapmak için internette bazı programlar bulunsa da hesaplamayı kendinizin yapabilmesi de mümkündür. Sizin için ilave tediye miktarını nasıl hesaplayabileceğinizi açıkladık:

Brüt kazanç üzerinden günlük brüt kazanç hesaplaması yapılır.

Tediye ödemesi 52 günlük ödendiği için bulunan günlük brüt kazanç 52 ile çarpılır.

SGK işçi payı kesintisi ve işsizlik primi kesintisi brüt kazançtan çıkarılır. Sonrasında damga vergisi kesintisi ve gelir vergisi kesintisi de hesaplanır ve çıkarılır. Sonuç size alacağınız tediye miktarını vermektedir.

Tediye ödemesinden kesilen SGK ve işsizlik prim payı brüt ücretinden %15'i olarak şekilde hesaplanmaktadır ve brüt ücretten bulunan miktar çıkartılır. Çıkartıldıktan sonra elde kalan miktarın üzerinden de %15 oranında gelir vergisi ve %07,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.