Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.03.2021 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 10:35
    ABONE OL

    gisi online olarak nasıl ödenir? 2021 E-devlet üzerinden sorgulama ve ödeme işlemleri!

    gisi online olarak nasıl ödenir? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. ödeyenler için birden fazla seçenek bulunmaktadır. Eskiden vergi daireleri tarafından tahsil edilen k vergileri artık online olarak internet ortamında da ödenebiliyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar vergi borçlarını kolayca görüntüleyip ödemelerini anında yapabiliyor. İşte ve ödeme işlemleri!

    takvim.com.tr
    Online emlak vergisi ödeme işlemi: 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama!

    Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, 2021 yılının başlamasıyla emlak vergisi ödemelerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödenebiliyor. İşte, emlak vergisi ödeme tarihleri ve konuyla ilgili detaylar...

    EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

    Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

    KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

    Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.

    EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

    Emlak vergisi ilçe belediyelerinden ödenebiliyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor. Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de gerçekleşebiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor.

    EMLAK VERGİSİ SORGULAMA DETAYLARI NELERDİR?

    Emlak vergisini sorgulamak isteyen kişiler, e-devlet sistemi üzerinden emlak vergilerini sorgulayabilmektedir. Bunun için ilk önce e-devlet sitesine giriş yapması gereken kişiler, arama bölümünde emlak vergisi kelimelerini aratarak kolayca emlak vergi sorgulamalarını yapabilmektedir. Vergi borcunu görmek isteyen kişiler vergi borcu görüntüle seçeneğini tıklayarak borç bilgilerine ulaşabilecektir.

        EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ!

        Emlak vergisini ödemek isteyen kişilerin yapması gereken, İnteraktif Vergi Dairesi adlı resmi intenet sitesine giriş yapmaktır. Siteye giriş yapan kişiler, kimlik bilgileri ile siteye giriş yaparak, sayfada bulunan ödeme seçenekleri köşesinde ödeme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Ödeme yapacak kişi belge numarası veya referans numarası ile vergi borcunu ödeyebilmektedir. Gerekli numarayı giren kişi açılan sayfadaki formu doldurması halinde borcunu ödeyebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Emlak vergisi online olarak nasıl ödenir? 2021 E-devlet üzerinden emlak vergisi sorgulama ve ödeme işlemleri!