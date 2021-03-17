Taksitli otomobil satışı piyasayı nasıl etkileyecek? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

TOPÇU: FİYATTA ANLAŞIRSAK ALACAĞIM

Otomobil bakmak için galeriye gelen Tolga Topçu ise "Yeni düzenlemeyi öğrenince araç fiyatlarına bakmak istedim. Otomobil satın almak uzun zamandır aklımdaydı. Baktığım araç temiz ve güzel. 48 aya kadar kredi imkanı da sunuyor. Fiyatta anlaşırsak satın almayı düşünüyorum. Baktığım aracın fiyatı 132 bin lira geçmiş döneme göre yüksek ama piyasaya göre normal. 150 bin lira gibi bir bütçem var, tabi pazarlık da yapacağız" dedi.