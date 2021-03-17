



BİDEN'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

Bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin piyasalar için önemli olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.