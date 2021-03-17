



"Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (Securities and Exchange Commission - SEC) delilleri saklamakla suçladı ve Ethereum'a ilişkin evrakları talep etti. Dava sürecinde olan Ripple'ın XRP yatırımcıları dava sürecini yakından takip ediyor.

"Yılın ilk yarısında davanın bitmesi beklenmezken taraflar iddialarını mahkemeye sunmaya devam ediyor. Ripple avukatları Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin dosyaya eklenmesini talep etti ve bu iki kripto paradan farkı olmadığını dile getirdi. SEC ise Bitcoin ve Ethereum'un davayla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.