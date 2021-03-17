Teminatın haciz, icra veya ihtiyati tedbire konu edilmesi halinde, bunların kaldırılması için kuyumcuya süre verilecek. Haciz işlemi, icra takibi veya ihtiyati tedbir devam ettiği sürece hesaptaki tutar kuyumcuya geri ödenmeyecek.
Teminat hesabındaki tutara vade, faiz veya kar payı işletilecek. Bu oranlar, bankalarla kuyumcu arasında belirlenecek. Teminat hesabının yer alacağı banka, bakanlıktan izin alınmadan değiştirilemeyecek.
KAMERA ŞARTI GELDİ
Taslak aynen yürürlüğe konulursa, kuyumcularda ruhsatlandırma için bazı şartlar aranacak. Buna göre, kuyumcunun net alanı en az 20 metrekare olacak, işyerinde başka bir ticari faaliyet yapılamayacak. Kuyumcularda çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunması şartı aranacak. Dükkanın giriş ve çıkışları ve içini gösterecek şekilde, çalışır durumda kamera bulundurulacak. Görüntüler en az 30 gün saklanacak.