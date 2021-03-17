



KAMERA ŞARTI GELDİ

Taslak aynen yürürlüğe konulursa, kuyumcularda ruhsatlandırma için bazı şartlar aranacak. Buna göre, kuyumcunun net alanı en az 20 metrekare olacak, işyerinde başka bir ticari faaliyet yapılamayacak. Kuyumcularda çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunması şartı aranacak. Dükkanın giriş ve çıkışları ve içini gösterecek şekilde, çalışır durumda kamera bulundurulacak. Görüntüler en az 30 gün saklanacak.