Haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesi geri alınmasına karar verilenler ile hayatını kaybedenler için teklifte bulunulmayacak.

Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından sahiplerine törenle takılacak. Görevini yerine getirirken fiilen hayatını hiçe sayarak, kahramanlık, fedakarlık, üstün başarı ve hizmette bulunan personel, tim, karakol, bölük komutanları veya eşiti komutanlar ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst ve amirler tarafından tespit edilecek. Madalya Değerlendirme Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kurulda madalya teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek ve madalya verilmesinin uygun olup olmadığı kararı oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak.