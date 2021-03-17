Ve netleşti! Resmi Gazete'de yayımlandı! Maaşın 24 katı ödenecek! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen aldığı aylık tutarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak, büyük yararlılıklar gösterenler ise 6 katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilecek. Haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesi geri alınmasına karar verilenler ile hayatını kaybedenler için teklifte bulunulmayacak.
Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, beratı ile nesilden nesile miras olarak intikal edecek. Madalya için teklifte bulunulurken, elde edilen başarıların tek bir kişinin başarısı olamayacağı gerçeğinin yanı sıra başarıda katkısı bulunan tüm personelin taltif edilemeyeceği de dikkate alınarak teklif yapılacak. Teklifte bulunulurken, gerekçe olan olay ya da konuya ilişkin görevin niteliği ve önemi göz önünde bulundurulacak. Madalyanın, personelin alabileceği en değerli ödüllerden biri olduğu hususu göz önünde bulundurularak, teklif edilecek personel seçiminde hassas davranılacak. Madalya verilmesine konu olayın ardından gecikmeksizin madalya için teklifte bulunulacak. Bu süre, hiçbir suretle olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ayı geçemeyecek.
Haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesi geri alınmasına karar verilenler ile hayatını kaybedenler için teklifte bulunulmayacak.
Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından sahiplerine törenle takılacak. Görevini yerine getirirken fiilen hayatını hiçe sayarak, kahramanlık, fedakarlık, üstün başarı ve hizmette bulunan personel, tim, karakol, bölük komutanları veya eşiti komutanlar ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst ve amirler tarafından tespit edilecek. Madalya Değerlendirme Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kurulda madalya teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek ve madalya verilmesinin uygun olup olmadığı kararı oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak.