Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşır satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek.
Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
Öte yandan sıfır kilometre otomobil alıp aylar sonra aracının hasarlı olduğunu fark eden mağdurların haberlerini sıklıkla duymaya başladık. Genellikle ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hasar mağduriyeti neden artık sıfır araç alımında da ortaya çıkmaya başladı?
Hiç kullanılmamış ve hasarsız olması gereken bu araçlar durdukları yerde nasıl hasar alıyorlar ve böyle hasarlı bir şekilde nasıl alıcı buluyorlar? Uzmanlar yanıtladı.
Sıfır araçlar ya üretici fabrikadan bayilere taşınırken hasar görüyor ya da bazı bayiler arabaların kilometre sayacının bağlantısını keserek yeni araçları deneme sürüşlerinde kullanıyor. Bazen de üretim hatalarından dolayı araç hasarlı sayılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar sıfır araç alırken de mutlaka ekspertiz yaptırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.