Hiç kullanılmamış ve hasarsız olması gereken bu araçlar durdukları yerde nasıl hasar alıyorlar ve böyle hasarlı bir şekilde nasıl alıcı buluyorlar? Uzmanlar yanıtladı.

Sıfır araçlar ya üretici fabrikadan bayilere taşınırken hasar görüyor ya da bazı bayiler arabaların kilometre sayacının bağlantısını keserek yeni araçları deneme sürüşlerinde kullanıyor. Bazen de üretim hatalarından dolayı araç hasarlı sayılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar sıfır araç alırken de mutlaka ekspertiz yaptırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.