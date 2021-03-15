Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Pandemiden dolayı ekonomik zorluk çeken vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu ücretsiz izin desteğine başvuru yapıyor ve onaylanan başvurular için her ay geri dönüş sağlanıyor. Peki Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Yapılan son açıklamalar neler? İşte detaylar…
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti. 15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteğin Mayıs ayı itibariyle son bulması bekleniyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?
Nakdi ücret desteği, destek alacak vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olan IBAN'ları üzerinden banka hesaplarına aylık olarak düzenli bir şekilde yatırılıyor. Eğer desteği alacak kişinin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı bulunmuyorsa kişinin nakdi ücret desteğini alabilmek için PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.