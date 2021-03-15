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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 07:06
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    • 16.03.2021 07:06
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    Kabine sonrası gündeme geldi: ? nakdi ücret desteği süresi uzatıldı mı?

    ? Sorusuna yüzbinlerce kişi yanıt arıyor. Kabine toplantısı sonrası ücretsiz izin desteği maaşının uzatılıp uzatılmadığı konusu gündeme geldi. , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların ekonomik zorluk çekmemesi adına her ay yardım ödemesi yapıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Peki nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Süresi uzatıldı mı?

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Pandemiden dolayı ekonomik zorluk çeken vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu ücretsiz izin desteğine başvuru yapıyor ve onaylanan başvurular için her ay geri dönüş sağlanıyor. Peki Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Yapılan son açıklamalar neler? İşte detaylar…

    ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti. 15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

    ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteğin Mayıs ayı itibariyle son bulması bekleniyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

    Nakdi ücret desteği, destek alacak vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olan IBAN'ları üzerinden banka hesaplarına aylık olarak düzenli bir şekilde yatırılıyor. Eğer desteği alacak kişinin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı bulunmuyorsa kişinin nakdi ücret desteğini alabilmek için PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

        17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

        Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır

        Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. 15 Mart Kabine toplantısı ardından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' dedi.
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        Haberler Ekonomi Kabine sonrası gündeme geldi: Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği süresi uzatıldı mı?