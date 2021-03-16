BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.