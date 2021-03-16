Borsa İstanbul kazandırmaya devam ediyor.
TÜM ZAMANLARIN KAPANIŞ REKORU
BIST 100 endeksi, 16 Mart tarihini yüzde 0,96 değer kazanarak 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ford Otosan'ın yatırımına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında otomotiv sektöründe yoğunlaşan alımlar, banka hisselerindeki pozitif seyirle günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.