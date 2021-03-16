İnişli ve çıkışlı seyriyle küçük ve büyük ölçekteki yatırımcının dikkatini üzerine çeken altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merak konusu oluyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.788,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 420,00 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi. İşte 16 Mart altın fiyatlarında son gelişmeler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?