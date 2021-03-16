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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 19:55
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    • 16.03.2021 19:55
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    , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Üç adım geri iki adım ileri! 0,80 kuruş aniden...

    Altın fiyatlarında son 5 işlem gününde 3 gün düşüş, 2 gün ise yükseliş yaşandı. İnişli çıkışlı bir seyir gösteren fiyatlar sonrası vatandaşlar fiyatlara odaklandı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle dar bir bantta hareket eden gram altın, günü de önceki kapanışın hemen üzerinde 419,7 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da ın gramı günü yüzde 0,19 azalışla 420,00 liradan kapattı. Peki, , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    İnişli ve çıkışlı seyriyle küçük ve büyük ölçekteki yatırımcının dikkatini üzerine çeken altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler merak konusu oluyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.788,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 420,00 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi. İşte 16 Mart altın fiyatlarında son gelişmeler

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 420,60 420,80 419,80 420,00
    Cumhuriyet Ata Lira 2.772,00 2.793,00 2.767,00 2.788,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 383,50 387,50 383,00 387,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.709,00 2.729,00 2.703,00 2.723,00
    Yarım Ziynet 1.354,00 1.364,00 1.352,00 1.362,00
    Çeyrek Ziynet 677,00 682,00 676,00 681,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 azalışla 420,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.788,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 420,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 717 milyon 682 bin 944,31 lira, işlem miktarı ise 1.714,11 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 748 milyon 377 bin 982,08 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.732,70 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.732,70 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 düşüşle 417 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4989 lira, satışta 7,5289 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5321 lira, satışta 7,5623 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,88'den, bileşik getirisi de yüzde 16,51'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1889, sterlin/dolar paritesi 1,3880, dolar/yen paritesi de 109,00 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,25 azalışla 67,63 dolardan işlem görüyor.

        PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY

        Petrol fiyatlarında, bazı Avrupa ülkelerinin aşılama çalışmalarına ara vereceklerine ilişkin açıklamaların yarattığı talep endişeleriyle petrol fiyatlarında başlayan düşüş sürüyor.

        Yatırımcıların, artan devlet yardımlarının enflasyona etkilerine ilişkin veriler üzerine odaklandığı emtia piyasalarında 1,740 dolar sınırına kadar yükselen ons altının spot fiyatı, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 67.91 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.84 düşüşle 64.19 dolar,

            - altın yüzde 0.24 artışla 1,736.07 dolar,

            - gümüş yüzde 1.02 düşüşle 25.97 dolar,

            - bakır yüzde 0.18 düşüşle 9,116.50 dolar,

            - platin yüzde 0.09 artışla 1,217.89 dolar,

            - paladyum yüzde 4.66 artışla 2,506.16 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 692 liraya, Cumhuriyet altını da 2,760 liraya geriledi.

            ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksinin, Mart'ta 17.4 değeriyle Temmuz 2020'den bu yana en yüksek düzeye ulaştığının altı çizilerek, şöyle denildi:

            "ABD Başkanı Joe Biden, 10 gün içinde 100 milyon kişinin Covid-19 aşısı olacağını açıkladı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni raporu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde salgınının tetiklediği iflas dalgasının kurumsal pazar gücünü daha da artırabileceğini ortaya koydu.

            "ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisi için büyüme tahminleri birinci çeyrek için yüzde 6.0, ikinci çeyrek için yüzde 11, üçüncü çeyrek için yüzde 8.5, dördüncü çeyrek için de yüzde 6.5 olarak açıklandı.

            "Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, yeni tip koronavirüs nedeniyle Euro Bölgesi'nde mali desteklerin 2021 ve 2022'de devam edeceğini söyledi. İtalya salgının birinci yılında büyük ölçüde tekrar kapanmaya gitti.

            "Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Kuzey İrlanda ile ilgili Brexit anlaşmasının önemli bir bölümünü uygulamayı ertelemesinin ardından İngiltere'ye karşı hukuki işlem başlattığını duyurdu.

            "ABD Ham Petrol fiyatı kısa vadeli yükseliş trendini kırmasının ardından 64.15 seviyesine geriledi. Satış baskısının devam etmesi halinde Şubat ayından başlayan yükseliş eğiliminin geçtiği 62 dolar seviyesine doğru değer kaybı devam edebilir. Brent petrolde, 69.80 direnç bölgesinde oluşan satış baskısı kısa vadeli yükselen trendin ihlal edilmesi ile hız kazandı.

            "Gümüş, eylül ayından beri yükseliş kanalı görüntüsü içerisinde hareket ediyor. Mart ayının ilk haftasında sert satış baskısına maruz kalan ve 24.80 seviyesine doğru geri çekilerek kanalı ihlal eden fiyat, güne yükselişle başladı.

            "Bakır fiyatı, yükseliş trendi üzerindeki hareketine devam ediyor. Güne satıcılı başlayan fiyat, 414.85 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Aynı zamanda sıkışma görülen fiyat, yükselen üçgen formasyonu da oluşturmuş durumda."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Üç adım geri iki adım ileri! 0,80 kuruş aniden...