Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, salı günü piyasaların kapanış saatleriyle birlikte çok araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,5320 liradan, avro 8,9950 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5460 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9920 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: