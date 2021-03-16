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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 17:58
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    • 16.03.2021 17:58
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    , euro ve sterlin ne kadar oldu? 16 Mart Salı CANLI döviz kurları son durum

    Döviz kurlarında hareketli dakikalar yaşanırken kapanış saatiyle birlikte gözler , euro ve sterlin kurlarındaki son duruma çevrildi. Dün en düşük 7,5005 ve en yüksek 7,6206 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 7,5366'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 16 Mart Salı canlı döviz kurları son durum...

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, salı günü piyasaların kapanış saatleriyle birlikte çok araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,5320 liradan, avro 8,9950 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5460 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9920 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,5450 7,5460 7,4960 7,4970
    Avro 8,9910 8,9920 8,9310 8,9320
    Sterlin 10,4280 10,4790 10,3890 10,4410
    İsviçre Frangı 8,0650 8,1060 8,0760 8,1170
    ANKARA
    ABD Doları 7,5150 7,5950 7,4660 7,5460
    Avro 8,9510 9,0310 8,8910 8,9710
    Sterlin 10,3680 10,5780 10,3290 10,5390

    ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 717 milyon 682 bin 944,31 lira, işlem miktarı ise 1.714,11 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 748 milyon 377 bin 982,08 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,50 artışla 425,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 14.549 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.790 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 6.053 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 8.697 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 primle 24.291 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1926 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerindeki sakin seyrin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının gündemin odağında olduğunu kaydeden analistler, bugün Almanya'da mart ayı ZEW endeksi, ABD'de şubat ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

        Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerinin yüzde 1,6'nın altına inmesi sonrası, küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

            Öte yandan bu hafta kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı öncesinde, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, getiri eğrisinin kontrolünün çerçevesini değiştirmeye gerek olmadığını belirterek, "BoJ getiri eğrisi kontrolü için tahvil satın alıyor. Ayrıca, hur hareketlerinin enflasyon üzerindeki etkisini yakından izliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

            Gelişmelerin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.447 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselerek 3.047 puan oldu.

            Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 29.921 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

            Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 50.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 29.031 puanda seyrediyor.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 16 Mart Salı CANLI döviz kurları son durum