Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, salı günü piyasaların kapanış saatleriyle birlikte çok araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,5320 liradan, avro 8,9950 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5460 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9920 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5450
|7,5460
|7,4960
|7,4970
|Avro
|8,9910
|8,9920
|8,9310
|8,9320
|Sterlin
|10,4280
|10,4790
|10,3890
|10,4410
|İsviçre Frangı
|8,0650
|8,1060
|8,0760
|8,1170
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5150
|7,5950
|7,4660
|7,5460
|Avro
|8,9510
|9,0310
|8,8910
|8,9710
|Sterlin
|10,3680
|10,5780
|10,3290
|10,5390
ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 421 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 717 milyon 682 bin 944,31 lira, işlem miktarı ise 1.714,11 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 748 milyon 377 bin 982,08 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.