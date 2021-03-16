Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi kapsamında "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi" hayata geçiriliyor. Proje; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedefliyor.
Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek. Kredi değerliliğine doğrudan etki eden sık adres değişiminden ödeme alışkanlığına kadar geniş bir yelpazede tanımlanan kriter haritaları, kredi notu modelleri kullanılacak. Şirketlerin olası bir sorunu önceden fark ederek çözüm yolu bulmalarına imkân sağlanacak.
FİRMALAR REHABİLİTE EDİLECEK
Ekonomi Reform Paketi'nin "finansal sektör" başlığı altındaki düzenlemelere göre, yakın izlemedeki kredilere yönelik bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli olanların rehabilite edilmesi için girişim sermayesi fonları kurulacak.