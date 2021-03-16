Almayan pişman olur! Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?

KİM ALABİLİR?

65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

65 yaşını tamamlamışsanız,SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak ifade edilen sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmıyorsanız ve bu kurumlardan maaş almıyorsanız,Muhtaçlık sınırının altında bir geliriniz varsa başvuru yapabilirsiniz.