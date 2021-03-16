Almayan pişman olur! Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?

65 yaş üstü vatandaşlara her ay ödenen devlet desteğinin zamlı tutarı ve 2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler için başvuru şartları. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Yaşlılık aylıkları ne zaman yatacak? Açıklanan zam oranları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşları da netlik kazanmış oldu. Daha önceki aylarda aylık 711 TL olarak ödenen yaşlılık maaşı zam ile birlikte 763 TL oldu. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor.
65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?
SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak.
Yaşlılık aylıkları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günleri:
- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.