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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 14:14
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    • 16.03.2021 14:14
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    Almayan pişman olur! Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?

    Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri arasında yaşlılık maaşı bulunuyor. Yaşlılık maaşı sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlanıyor. 65 yaş şartı ile sağlanan bu ödemeler enflasyon endeksli olup ile birlikte artmıştı. 65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her gibi anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz. ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıktı.

    takvim.com.tr
    Almayan pişman olur! Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor!

    65 yaş üstü vatandaşlara her ay ödenen devlet desteğinin zamlı tutarı ve 2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler için başvuru şartları. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Yaşlılık aylıkları ne zaman yatacak? Açıklanan zam oranları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşları da netlik kazanmış oldu. Daha önceki aylarda aylık 711 TL olarak ödenen yaşlılık maaşı zam ile birlikte 763 TL oldu. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor.

    65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?

    SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak.

    Yaşlılık aylıkları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günleri:

    - Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

        KİM ALABİLİR?

        65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        65 yaşını tamamlamışsanız,SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak ifade edilen sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmıyorsanız ve bu kurumlardan maaş almıyorsanız,Muhtaçlık sınırının altında bir geliriniz varsa başvuru yapabilirsiniz.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Başvuru şartlarına sahipseniz ikametinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz.

        Bu vakıf illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde yer alır.Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor. Ayrıca kanuni temsilcinize vereceğiniz vekaletname ile de başvuru yapabilirsiniz.Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurunuzdaki bilgiler çerçevesinde titizlikle yaptığı inceleme sonucunda size muhtaçlık belgesi düzenliyor. Aldığınız muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız başvuru sonrasında 65 yaş aylığınız tahsis edilmiş olunuyor.

        HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?

        65 yaş aylığını almaya hak kazandıysanız ilk maaşınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Ziraat Bankası ya da PTT'den alabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme şansına sahipsiniz. Ayrıca önceden üç ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre önce aylık olarak verilmeye başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar 65 yaş maaşlarını aylık olarak çekebiliyorlar.
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        Haberler Ekonomi Almayan pişman olur! Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?