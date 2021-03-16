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    • Ekonomi
    • 17.03.2021 09:48
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    • 17.03.2021 09:48
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    ... ’da 201 bin liraya konut! Vadeli ve açık artırmayla... 2021 TOKİ’den son dakika açıklaması:

    (TOKİ), elindeki konut ve dükkanları satışa çıkarıyor. 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkacak. İşte detaylar... TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor. TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ'den İstanbul’da 201 bin liraya konut! Vadeli ve açık artırma yöntemiyle!

    TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkarıyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek. TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire, 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor. Açık satış ilanları başvuru önceliğine göre satışa sunulmakta olup bu ilanların tarihlerinin takip edilmesi ve bankaya ilk başvuruda bulunulması gerekmektedir.

    İSTANBUL'DA BÜYÜK İMKAN

    TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire, 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor.

    İŞTE SATIŞA ÇIKAN TOKİ EVLERİ

    137 konut yüzde 10 peşinat, 180 ay vade ile

    Çankırı, Çorum, İstanbul, Düzce, Kars, Sinop, Şanlıurfa

    Yüzde 25 peşinat-120 ay vade ile

    Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sivas, Tokat, Van, Zonguldak

    Yüzde 10 peşinat – 96 ay / Yüzde 15 peşinat-108 ay / Yüzde 25 peşinat – 120 ay vade ile

    Ankara

    Yüzde 40 peşinat – 96 ay / Yüzde 50 peşinat – 120 ay vade ile

    İstanbul

    (30 Mart 2021 Salı günü saat 11:00'de)

        120 İŞYERİ

        Yüzde 10 peşinat / 120 ay vade ile

        Balıkesir, Kayseri, Konya

        Yüzde 10 peşinat /156 ay vade ile

        Uşak

        Yüzde 10 peşinat / 180 ay vade ile

        Adana, Ankara, Kırşehir, Niğde, Sakarya

        Yüzde 25 peşinat / 120 ay vade ile

        Amasya, Ankara, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak

        MÜZAYEDEYE YERLERİ

        Müzayedeye ister fiziki ister sanal ortamdan katılım sağlanabiliyor. Fiziki olarak Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent / ANKARA ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İSTANBUL adreslerinden, internet katılımı için 29.03.2021 tarihi saat 11:00 itibari ile kayıt işlemleri sona erdirilecek.

        TOKİ başvuru şartları nelerdir?

        TC vatandaşı olmak
        Başvurulan ilde en az bir yıldır ikamet etmek
        TOKİ ile daha önce ev sahibi olmamak
        Başvuran kişilerin eş ya da aile bireylerinin ev sahibi olmaması
        Hane gelirinin 2600 TL altında olması

        TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk vatandaşı olmak,
        Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
        Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
        Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

        Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
        Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır)

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tüm açık satış ilanlarını TOKI GOV TR internet sitesi üzerinden ilan etmekte olup yukarıda aranılan şartları taşıyan kişiler bu ilanlarda belirtilen Halkbank ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden belirtilen tarih aralıklarında başvuru yaparak ev sahibi olma imkanı elde edebilirler.

        Açık satış ilanları başvuru önceliğine göre satışa sunulmakta olup bu ilanların tarihlerinin takip edilmesi ve bankaya ilk başvuruda bulunulması gerekmektedir. Örneğin satışa sunulan 10 konut olması durumunda banka şubesine başvuruda bulunan ilk 10 kişi bu evleri almaya hak kazanırken 11. kişi ne yazık ki bu imkanı kaybetmektedir.

        TÜM TOKİ EVLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

            TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

            TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

            TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

            TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
            TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
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            Haberler Ekonomi TOKİ konut alım ekranı... İstanbul’da 201 bin liraya konut! Vadeli ve açık artırmayla... 2021 TOKİ’den son dakika açıklaması: