TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkarıyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek. TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire, 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor. Açık satış ilanları başvuru önceliğine göre satışa sunulmakta olup bu ilanların tarihlerinin takip edilmesi ve bankaya ilk başvuruda bulunulması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA BÜYÜK İMKAN
TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire, 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor.
İŞTE SATIŞA ÇIKAN TOKİ EVLERİ
137 konut yüzde 10 peşinat, 180 ay vade ile
Çankırı, Çorum, İstanbul, Düzce, Kars, Sinop, Şanlıurfa
Yüzde 25 peşinat-120 ay vade ile
Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sivas, Tokat, Van, Zonguldak
Yüzde 10 peşinat – 96 ay / Yüzde 15 peşinat-108 ay / Yüzde 25 peşinat – 120 ay vade ile
Ankara
Yüzde 40 peşinat – 96 ay / Yüzde 50 peşinat – 120 ay vade ile
İstanbul
(30 Mart 2021 Salı günü saat 11:00'de)