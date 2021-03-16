TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır)

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tüm açık satış ilanlarını TOKI GOV TR internet sitesi üzerinden ilan etmekte olup yukarıda aranılan şartları taşıyan kişiler bu ilanlarda belirtilen Halkbank ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden belirtilen tarih aralıklarında başvuru yaparak ev sahibi olma imkanı elde edebilirler.

Açık satış ilanları başvuru önceliğine göre satışa sunulmakta olup bu ilanların tarihlerinin takip edilmesi ve bankaya ilk başvuruda bulunulması gerekmektedir. Örneğin satışa sunulan 10 konut olması durumunda banka şubesine başvuruda bulunan ilk 10 kişi bu evleri almaya hak kazanırken 11. kişi ne yazık ki bu imkanı kaybetmektedir.

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