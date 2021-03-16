Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 milyar liralık yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip.

"15 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN ÇALIŞANI OLACAK"

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Ford Otosan'ın proje sonrası üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi de ülkemize kazandırılacak. İlave 3000 kişilik ilave istihdam olacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirmesini bekliyoruz.









Türkiye'de yatırım yapan şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uyguladığımız girişimci dostu politikalar bulunuyor. Herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. Yurt dışı seyahatlerimizde düzenlediğimiz iş forumlarında, girişimcilerimizi buluşturarak yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk. Son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde bugün Türk malı ürünler kullanılıyor. Geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da, turist sayımız her sene rekor kırıyor.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor. İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Dünyada ilk 5, Avrupa'da lider olmayı hedefliyoruz.

Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum.





ALİ KOÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuşma yapan Ali Koç, son dakika açıklaması yaparak 2 milyar avroluk yatırım yapacaklarını açıkladı.

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadar ki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ali Koç, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz."







FORD OTOMOTİV'DEN AÇIKLAMA:

Ford Otomotiv: Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV ve tam elektrikli versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren kademeli ve çoğu ihracata dönük olacak şekilde üretilmesi öngörülüyor.



Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek.