Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları vatandaşların sık sık araştırılan konulardan birisi oluyor. Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Mart canlı döviz kurları
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5900
|7,5910
|7,5450
|7,5460
|Avro
|9,0520
|9,0530
|8,9910
|8,9920
|Sterlin
|10,4690
|10,5220
|10,4280
|10,4790
|İsviçre Frangı
|8,1020
|8,1430
|8,0650
|8,1060
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5600
|7,6400
|7,5150
|7,5950
|Avro
|9,0120
|9,0920
|8,9510
|9,0310
|Sterlin
|10,4090
|10,6190
|10,3680
|10,5780
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 418 bin 380 lirayı, en yüksek ise 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 418 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 928 milyon 512 bin 576,37 lira, işlem miktarı ise 2.212,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 124 bin 325,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 artışla 425,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 14.535 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artışla 6.749 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 6.075 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 8.704 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 primle 24.365 puanda bulunuyor.