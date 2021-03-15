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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 17:32
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    • 15.03.2021 17:32
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    , ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 15 Mart CANLI döviz kurları

    Piyasaların açılış gününde döviz kurlarındaki son gelişmeleri merak eden vatandaşlar bu bağlamda konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada 7,5690 liradan, avro 9,0400 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0530 lira olmuştu. Peki, dolar, ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Mart dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

    Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

    Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları vatandaşların sık sık araştırılan konulardan birisi oluyor. Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Mart canlı döviz kurları

    DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,5900 7,5910 7,5450 7,5460
    Avro 9,0520 9,0530 8,9910 8,9920
    Sterlin 10,4690 10,5220 10,4280 10,4790
    İsviçre Frangı 8,1020 8,1430 8,0650 8,1060
    ANKARA
    ABD Doları 7,5600 7,6400 7,5150 7,5950
    Avro 9,0120 9,0920 8,9510 9,0310
    Sterlin 10,4090 10,6190 10,3680 10,5780

    ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 418 bin 380 lirayı, en yüksek ise 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 418 bin 750 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 928 milyon 512 bin 576,37 lira, işlem miktarı ise 2.212,20 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 124 bin 325,77 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 artışla 425,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 14.535 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artışla 6.749 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 6.075 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 8.704 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 primle 24.365 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1928 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

        Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını kaydetti.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

        Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizlerinin, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirmesi küresel ölçekte belirsizlikleri artırıyor.

        Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1, perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 3.419 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 azalarak 3.045 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 artışla günü 29.766 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 109,1'e çıktı.

        Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0.2 artışla 28.801 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 azalışla 49.950 puanda seyrediyor.

        Analistler, Çin'de açıklanan verilerin baz etkisi nedeniyle şubatta yükselse de küresel piyasalarda risk algısının tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi nedeniyle arttığını söyledi.

        Bu hafta Asya piyasalarının gündeminin odağında; çarşamba ABD Merkez Bankası, cuma Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı faiz kararlarının bulunduğunu ifade eden analistler, faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ile sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildirdi.

            ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY

            ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle, geçen haftanın son işlem gününde 1,700 dolar sınırına kadar gerileyen altının ons fiyatı, yeni haftaya yaklaşık 20 dolarlık toparlanma ile 1,720 doların üzerinde başladı.

            Küresel düzeyde aşılamalara ilişkin gelişmelere odaklanan petrol piyasalarında, geçen haftanın son işlem gününde 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.

            Raporda, Avrupa'nın birçok önemli bölgesinde Covid-19'u kontrol etmeye yönelik genişletilmiş önlemler yılın ilk yarısına ilişkin öngörülerin, önceki rapora göre düşürüldüğü, buna karşılık, aşı uygulamalarının olumlu etkisiyle daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentilerine bağlı olarak da, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler ise, önceki rapora göre yükseltildiği belirtildi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 69.36 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 65.50 dolar,

            - altın yüzde 0.01 düşüşle 1,723.06 dolar,

            - gümüş yüzde 0.23 düşüşle 25.84 dolar,

            - bakır yüzde 0.08 artışla 9,132.50 dolar,

            - platin yüzde 0.44 düşüşle 1,202.26 dolar,

            - paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,354.54 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 15 Mart CANLI döviz kurları