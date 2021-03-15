Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları vatandaşların sık sık araştırılan konulardan birisi oluyor. Geçen hafta en düşük 7,4315, en yüksek 7,7881 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 artışla cuma gününü 7,5609'dan tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Mart canlı döviz kurları

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: