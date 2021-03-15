2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi? Ödemelerin ne zaman biteceği ve normal çalışma düzeninin ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar 2021 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusunun cevabını sorguluyor. . Normalleşme sürecinin ilk adımlarının atılması ardından nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Peki kısa çalışma ödeneği de uzatılacak mı, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. 15 Mart Kabine toplantısı ardından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına dair bir karar alınmadı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.