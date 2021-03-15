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    • Ekonomi
    • 16.03.2021 06:28
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    • 16.03.2021 06:29
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    KÇÖ son dakika: ? KÇÖ Mart'ta bitecek mi? Kabine Toplantısı sonrası açıkladı!

    2021 yılında da ödenmeye devam eden ? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi? Pandemi nedeniyle birçok çalışan kısa çalışma kapsamına alınmıştı. Kısa çalışma ödeneklerinden faydalanan çalışanlar bu sürecin ne zaman biteceğini merak ediyor. toplantısının ardından 'dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği tarih açıklandı. Peki ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

    2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi? Ödemelerin ne zaman biteceği ve normal çalışma düzeninin ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar 2021 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusunun cevabını sorguluyor. . Normalleşme sürecinin ilk adımlarının atılması ardından nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Peki kısa çalışma ödeneği de uzatılacak mı, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi. 15 Mart Kabine toplantısı ardından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' dedi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

    Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına dair bir karar alınmadı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

        Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

        Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.

        Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

        Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

        İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

        Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
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        Haberler Ekonomi KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Mart'ta bitecek mi? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı!