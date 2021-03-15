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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 15:11
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    • 15.03.2021 15:11
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    15 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu. Peki, 15 Mart en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    15 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100682 1,69
    HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049377 1,45
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052867 1,45
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065544 1,40
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093277 1,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019119 0,65
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022374 0,60
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010026 0,54
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010134 0,37
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010167 0,27
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055879 1,24
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,070254 1,23
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027374 1,03
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057868 0,65
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059589 0,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033190 2,11
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074619 1,30
    VEM Birinci Değişken EYF 0,047675 1,25
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,077110 1,20
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,135347 1,00
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029006 1,74
    AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020840 0,50
    Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018846 0,50
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032130 0,40
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013568 0,32
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,027083 0,40
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045052 0,40
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043657 0,40
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048063 0,39
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042697 0,39
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024075 0,13
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032356 0,13
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026419 0,13
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072320 0,13
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074944 0,13

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081165 -0,23
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078296 -0,20
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037084 -0,17
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049361 -0,10
    Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077993 -0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037249 -0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019877 -0,37
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019695 -0,37
    Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020254 -0,33
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020763 -0,22
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020769 -0,20
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029302 -0,39
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070392 -0,38
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049819 -0,29
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,031031 -0,19

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    Haberler Ekonomi 15 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?