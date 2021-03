Evi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren dönem başlıyor! Ay sonundan itibaren artık her şey zorunlu… Yapmayan yanar!

Evi olan ya da ev almayı planlayan herkesi çok yakından ilgilendiren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından tüm detaylar açıklandı. Ay sonundan itibaren bu açıklamalar yürürlükte yerini alacaklar. Bu çerçeve içerisinde 80 metrekare boyuta kadar 3 daire üzerinde bir otopark, 80 ila 120 metre kare arasında da 2 daire için bir otopark, 120 ila 180 metrekare arasında da her daire için bir otopark düşeceğini açıkladı. Bunun devamında her 180 metrekare alan içi de her daireye 2 otopark yapma zorunluluklarının geleceği açıklandı.80 metre kare boyutun altında kalan alanlar için de her iki daireye bir otopark düşmek zorunda kalacak.