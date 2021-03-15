Altın fiyatları kritik süreç ve tahminler! Altın almak mı satmak mı mantıklı? Önce çeyrek şimdi gram... son uyarılar yapıldı!

Altın yatırımcılarına kazandıracak…

Altın yatırımcılarına kaldıkları yerden kazandırmaya devam edeceğine dair çarpıcı açıklamalar Samsun kuyumcular odası başkanı Salih Özman tarafından geldi. Bu açıklama sırasında; '' Yıl sonu içerisinde dolar kuru merkez bankasından beklemiş olduğu 7,95 oranındaki değere tutunmayı başarırsa dahi yine de enflasyon zerinde beklenen miktar kadar yani yüzde 11 ila 14 arasında bir artış ön görülüyor.O rakamların belirli bir miktar daha üstüne çıkılırsa cüzi miktarda da olsa kişiler yatırım elde edebilecek gibi duruyor. Bu tabi ki de her şeyin normal seyri içerisinde devam etmesi farklı bir olumsuz durum ile yüz yüze kalmamak durumlarında meydana gelecek.