Altın fiyatları kritik süreç ve tahminler! Altın almak mı satmak mı mantıklı? Önce çeyrek şimdi gram... Son uyarılar yapıldı!
Altın maliyetleri hakkında sansasyonel varsayımlar gelmeye devam ediyor. Yatırımcılar tarafından altın almak mı yoksa satmak mı manalı suali için cevaplar aranmaya devam ediyor. Bu günlerde altın mevzusunda alana gelen balanssız hareketler karşısında altın yükselecek mi diye varsayımlar gelmeye başladı. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde 2020 senesinde rekor üstüne rekor kırmayı muvaffak olan altın maliyetleri 2021 seneyi girdiğinden beri devamlı iniş hareketine geçmişti. Altın almak mı mantıklı satmak mı sorusu ön planda yer alırken uzman yorumculardan çarpıcı açıklamalar gelmeye başladı.
Korona virüs salgın süreçleri içerisinde 2020 yılında rekor üstüne rekor kırmayı başaran altın fiyatları 2021 yılı girdiğinden beri sürekli iniş hareketine geçti ve dalgalanmalı bir şekilde devam etti. Bu dalgalanmalı hareketler yatırımcıların akıllarında farklı soru işaretleri oluşturmaya başladı. Altın almak mı mantıklı satmak mı sorusu ön planda yer alırken uzman yorumculardan çarpıcı açıklamalar gelmeye başladı.
Samsun kuyumcular odası başkanı Salih Özman tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa altın fiyatlarının gidişatı hakkında altının yakın zamanda yeniden kazandırmaya başlayacak olduğuna dair ifadelere yer verildi.
Altın yatırımcılarına kazandıracak…
Altın yatırımcılarına kaldıkları yerden kazandırmaya devam edeceğine dair çarpıcı açıklamalar Samsun kuyumcular odası başkanı Salih Özman tarafından geldi. Bu açıklama sırasında; '' Yıl sonu içerisinde dolar kuru merkez bankasından beklemiş olduğu 7,95 oranındaki değere tutunmayı başarırsa dahi yine de enflasyon zerinde beklenen miktar kadar yani yüzde 11 ila 14 arasında bir artış ön görülüyor.O rakamların belirli bir miktar daha üstüne çıkılırsa cüzi miktarda da olsa kişiler yatırım elde edebilecek gibi duruyor. Bu tabi ki de her şeyin normal seyri içerisinde devam etmesi farklı bir olumsuz durum ile yüz yüze kalmamak durumlarında meydana gelecek.
Bizler gibi gelişmelerine devam eden ülkelerde döviz kıtlığı ile yüz yüze olunan hem cari açık problemi olarak yer alan hem de bunun üzerine enflasyon problemleri ile boğuşmak zorunda kalan ülkeler üzerinde altın fiyatları kesinlik ile yüzleşecek. Yatırımcılarına kaldığı yerden kazandırmaya devam edecek. '' şeklinde ifadelerine yer verdi.
Altınlarını bozdurmak isteyen ya da yatırım yapmak isteyenler kuyumcuların yolunu tutarken burada altın borsasını, altındaki son durumu ve serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip etme fırsatı buluyor. Kimi ise İstanbul altın borsasını araştırmaya koyulurken bazı vatandaşlar da alım satım işlemlerini uzman yorumlara göre yapıyor. Bazı yatırımcılar ise alım satım işlemlerini bankalar üzerinden gerçekleştirirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın rezervlerini yakından ediyor.