Pandemi sürecinin etkisi ve tedbir önlemleri kapsamında kredi kartı kullanımları arttı. Bu nanlamda kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriyor. Borç kapatma kredisi kullanacak olan müşteriler için her banka ayrı ayrı faiz oranı belirliyor. Ödeme detayları ve sunulan faiz oranları için bankaların müşteri hizmetlerini arayabilir yada banka şubelerine giderek detaylı bilgi elde edebilirsiniz. İşte kredi kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar...
Kamu bankaları vatandaş özel borç kapama transferi ve borç kapama kredisi imkanı mı sunmaktadır? Genel olarak bankaların sürekli borç kapama ve borç transferi kampanyası bulunan bankalar;
QNB Finansbank: Kişiye özel faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor.
İNG Bank: Kişiye özel faiz oranıyla 50.000 TL borç kapatma kredisi sağlıyor.
İş Bankası: Kişiye özel faiz oranıyla 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.
Akbank: 12 ay vade imkanıyla 20 bin TL borç kapatma kredisi veriyor.
Garanti BBVA: 25 bin TL limit ve 36 ay vade ile kredi olanağı sunuyor.
Borç kapama kredisi için faiz oranları nasıl belirleniyor?
Kredilerde vadeye göre faiz oranı da değişmektedir. Maaş müşterisi olan emekliler için vade seçeneği ve faiz oranını farklılık göstermektedir. Kredi sicil puanınız büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda borç transferi özelliğinden yararlanıyorsanız bankalar size, kredi limitiniz dahilinde borç transferi kampanyasından yararlanmış olacaksınız. Kredi kartı borcunuz için başka bankalara olan kredi kartı borcunuzu tek çatı altında toplayıp en az 12 aya varan taksitlerle ödeme fırsatı sunacaktır.