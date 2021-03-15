BORÇLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYABİLİRSİNİZ

Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan tüm borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar.

Bu alanda çok sayıda banka müşterilerine belli bir limite kadar kredi olanağı sağlar. Borç kapatma kredisiyle müşteriler, farklı bankalara ait olan kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplama imkanı sağlar.

Müşteriler bu krediler ödemelerini farklı farklı bankalar değil daha uzun vadede tek bir bankaya yaparlar.