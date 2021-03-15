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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 08:43
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    • 15.03.2021 08:43
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    15 Mart maaşı yatan iller! hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

    maaşı yatan iller 15 Mart günü sorgulanan konuların başında geliyor. Binlerce ailenin faydalandığı her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Vatandaşlar da bu illerin hangileri olacağını merak ediyor. Mart ayında maaşların yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Peki, 15 Mart hangileri? Evde bakım parası yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    15 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

    15 Mart evde bakım maaşı yatan iller merak edilen konulardan birisi oldu. Vatandaşlar evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını sık sık sorguluyor. Mart ayı maaşlarının ne zaman yatacağı da araştırılıyor. Haberimizden 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hakkında bilgi edinebilirsiniz. 2021 yılının ilk 6 aylık zaman dilimi için yatırılacak olan evde bakım maaşı parası 1.657,86 TL olmuştu.

    15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    1- Bolu

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Osmaniye

    5- Çanakkale

    6- Samsun

    7- Sakarya

    8- Hatay

    9- Ordu

    10- Antalya

    11- Diyarbakır

    12- Kırıkkale

    13- Balıkesir

    14- Giresun

    15- Adıyaman

    16- Manisa

    17- istanbul

    18- Uşak

    19- Bilecik

    20- Düzce

        21- Erzurum

        22- Konya

        23- Mersin

        24- Zonguldak

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.

        EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

        – Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

        – Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

        – Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

        – 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
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        Haberler Ekonomi 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte yanıtı!