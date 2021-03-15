15 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

15 Mart evde bakım maaşı yatan iller merak edilen konulardan birisi oldu. Vatandaşlar evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını sık sık sorguluyor. Mart ayı maaşlarının ne zaman yatacağı da araştırılıyor. Haberimizden 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hakkında bilgi edinebilirsiniz. 2021 yılının ilk 6 aylık zaman dilimi için yatırılacak olan evde bakım maaşı parası 1.657,86 TL olmuştu.
15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- istanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce