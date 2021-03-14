



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 9.59 artışla 1,805.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 15.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 219.39 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 831 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden dokuz birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.