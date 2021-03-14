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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 08:28
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    • 15.03.2021 08:28
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    yükselecek mi? Altın fiyatlarıyla ilgili çok kritik analiz yapıldı! Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, “sakın...”

    yla ilgili çok kritik analiz yapıldı! ? Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, "sakın..." ekonomi teşvik paketinin 'nde onaylanması beklenirken piyasalar fiyatlamayı önceden yaptı ve ons altın beklenen yükseliş hareketine başladı. altın yatırımcıları dolar/TL paritesi ve küresel altın fiyatları arasına sıkışan gram altında yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Finans uzmanları, nin altın ve gümüş gibi kıymetli maden fiyatları üzerinde etkilerinin devam ettiğini söyledi. Bu noktada 10 yıl vadeli tahvil faizinin yüzde 1.60'ın üzerini sıklıkla test etmesi, metallerin destek bulmasını engelliyor. Fiyatlarda ciddi bir değişim olmaması ile teknik açıdan izlenilen rakamlar değişmedi.

    takvim.com.tr
    Altın fiyatlarıyla ilgili çok kritik analiz! Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, “sakın...”

    Altın fiyatlarıyla ilgili oldukça önemli analiz yapıldı! Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, "sakın..." Hafta başından beri neredeyse 10 TL gibi bir yükseliş yaşayan gram altın, dolar kurunun yükselmesinden etkilendi. Ayrıca küresel altın maliyetlerinin çoğalmasından sonra hafta başında yatırımcısının suratını güldüren gram altın yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi, altının şu an emtia enflasyonu nedeniyle düşük performans sergilediğini ve bunun ardından 36 aylık bir yüksek performans yarıyılının geleceğini aktardı. Finans ve piyasa uzmanları, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin tamamen onaylanmasının ardından piyasada görülecek enflasyon endişesinin altın fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyor.

    Gram Altında 430 Lira Seviyesi Yakın Mı?

    Meksa Yatırım günlük altın analizinde 418 liralara gelen gram altının kısa vadede 430 lirayı görebileceği paylaşıldı. Gram altın, USDTRY tarafındaki tepki ile 419 lira direncine ulaşmayı başardı. Bunun ardından 424 liralık 2. direnç noktasının geçilmesi durumunda 427 ve 430 liralar ilk hedef olarak görülüyor.

    Stratejist ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın hakkında yaptığı değerlendirmesinde yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılacağını ve ana yönün aşağı olduğunu söyledi. Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde bin 670 dolarlık destek seviyesinin önemini vurguladı. Ons altında satış baskısının devam ettiğini vurgulayan analistler, fiyatların pandemi öncesindeki seviyelere geri geldiğini hatırlattı. Ons altın fiyatındaki sıradaki direnç bin 730 dolar olarak görüldü.

        'ONS ALTINDA İLK DİRENÇ 1.744 SEVİYESİ'

        InvestAZ Yatırım haber bülteninde ons altını değerlendirerek, 17.44 seviyelerinin ilk direnç olduğunu açıkladı ve şu yorumu paylaştı;

        "Ons Altın güne 1.725 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 1.739 en düşük 1.723 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda seviyelerinden işlem gören ons altın için ilk direnç 1.744 seviyelerinde.

        Destek: 1.728 – 1.718
        Direnç: 1.744 – 1.750"

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 415,70 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 415,70 liradan işlem gördü.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

        ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatı 1,700 dolar sınırına kadar geriledi.

        Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine haftanın başında düzenlenen füze saldırılarının ardından 71 dolara kadar yükseldikten sonra gerileyen ve aşı gelişmeleriyle toparlanıp 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.

        Böylece, OPEC'in Mart ayı piyasa raporunda, küresel petrol talebi artış öngörüsü, Şubat ayındaki raporuna göre günde ortalama 200,000 varil yükseltilmiş oldu.

        OPEC raporuna göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin 2021 yılında toplam petrol talebi günde ortalama 2.6 milyon varil artışla 44.6 milyon varile, OECD dışı ülkelerin toplam petrol talebi de günde ortalama 3.3 milyon varil artışla 51.6 milyon varile yükselecek.

        Raporda, Avrupa'nın birçok önemli bölgesinde Covid-19'u kontrol etmeye yönelik genişletilmiş önlemler yılın ilk yarısına ilişkin öngörülerin, önceki rapora göre düşürüldüğü, buna karşılık, aşı uygulamalarının olumlu etkisiyle daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentilerine bağlı olarak da, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler ise, önceki rapora göre yükseltildiği belirtildi.

            ALTININ KİLOGRAMI 415 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.

            Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 605 bin 11,48 lira, işlem miktarı ise 1.536,32 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 871 bin 134,78 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 69.36 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 65.50 dolar,

            - altın yüzde 1.27 düşüşle 1,701.77 dolar,

            - gümüş yüzde 2.64 düşüşle 25.45 dolar,

            - bakır yüzde 2.60 artışla 9,125.00 dolar,

            - platin yüzde 1.60 düşüşle 1,180.63 dolar,

            - paladyum yüzde 0.51 artışla 2,362.53 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 415 lira, çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2,750 liradan satıldı.

            ALB Forex araştırma ekibi tarafından oluşturulan tarımsal emtia bülteninide, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), Çin'in 2020-21 döneminde 24 milyon ton mısır ithal ettiğini ve bu rakamın 2019-20 yılındaki 7.0 milyon tonun çok üzerinde olduğunu açıkladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

            "USDA, Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, Çin'in 2020 / 21'deki buğday ithalatının bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıkarak 10.5 milyon tona yükseleceğini tahmin ediyor.

            "En büyük üretici Brezilya'da soğuk hava tahminlerinin ardından gelecek mahsulle ilgili endişeler nedeniyle bu yıl kahve fiyatları toparlanıyor. Robusta kahvesi, bir ayın en düşük seviyesi olan ton başına 1,335 dolara ulaştıktan sonra, yüzde 1.0 düşüşle 1,347 dolara düştü.

            "Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük soya fasulyesi pazarı, Ocak ve Şubat aylarında 13.41 milyon ton yağlı tohum getirerek, bir önceki yıldaki 13.51 milyon tondan yüzde 0.8 düştü.

            "Buğdayda, 640/660 bölgesinde sıkışma aşağı yönlü kırıldı. Soya fasulyesi fiyatı, 4 saatlik grafikte takoz formasyonu görüntüsü çiziyor.

            "Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test ettikten sonra kırmıştı. Bugün pozitif seyreden fiyat, trendin üzerine geçmiş durumda. Bültenimizi yazdığımız sırada hafif sert satışa maruz kalan fiyat için trend üzerindeki fiyatlamalarda 16.40 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyordu.

            "Kahve, 127.10 seviyesinden gelen güçlü alımların ardından 131.70 ara direnç seviyesinin üzerine geçiş sağladı."

            Altın nedir?

            Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.

            Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.

            Altın Nerelerde Kullanılır?

            Yüzyıllardan beri altın direkt para olarak kullanılmıştır. Bu durumda uzun yıllar boyunca sürmüştür. Son yıllarda paranın değerini yükseltmek için kullanılan altın gündelik hayatta para olarak kullanılmamaktadır. Altın artık para ile alınıp satılır hale gelmiştir. Altının kullanım alanları şu şekildedir:

            - Altının kullanım alanlardan birisi de yatırım amaçlı kullanılmasıdır. Özellikle yatırımda en güvenilir araç olarak görülmektedir. Diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında daha az risk barındırdığı için çok tercih edilmektedir.

            - Altının bir diğer kullanım alanı takıların ve mücevherlerin yapımında kullanılmasıdır. Evliliklerde veya çeşitli eğlence yerlerinde en çok tercih edilen takılardan birisi de altındır. Altın çeşitlerinden en çok bilezikler tercih edilir.

            - Altın ilaç sektöründe de kullanılan bir metaldir. Elektron mikroskoplarda kullanıldığı bilinir.

            - Dünya üzerinde bulunan bazı ülkelerde altın yiyeceklerin üzerini süslemek amacıyla da kullanılmaktadır.

            - Altın endüstri alanında da kullanılmaktadır. CD üretimde paslanmayı engellemek için kullanılır. Bunun dışında uçakların kokpit camlarında buzlanmayı engellemek için de kullanılmaktadır. Bazı uydu ve fotoğrafçılık alanında da koruyucu olması sebebiyle kullanılabilir.

            Altının Özellikleri Nelerdir?

            Altının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde de kullanım alanları oldukça geniştir. Altının özellikleri şunlardır:

            - Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.
            - Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.
            - Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.
            - Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.
            - Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.
            - Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.
            - Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.
            - Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.
            - Asitlere karşı dayanıklıdır.
            - Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.
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            Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarıyla ilgili çok kritik analiz yapıldı! Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, “sakın...”