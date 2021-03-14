Altın fiyatlarıyla ilgili oldukça önemli analiz yapıldı! Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, "sakın..." Hafta başından beri neredeyse 10 TL gibi bir yükseliş yaşayan gram altın, dolar kurunun yükselmesinden etkilendi. Ayrıca küresel altın maliyetlerinin çoğalmasından sonra hafta başında yatırımcısının suratını güldüren gram altın yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi, altının şu an emtia enflasyonu nedeniyle düşük performans sergilediğini ve bunun ardından 36 aylık bir yüksek performans yarıyılının geleceğini aktardı. Finans ve piyasa uzmanları, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin tamamen onaylanmasının ardından piyasada görülecek enflasyon endişesinin altın fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Gram Altında 430 Lira Seviyesi Yakın Mı?
Meksa Yatırım günlük altın analizinde 418 liralara gelen gram altının kısa vadede 430 lirayı görebileceği paylaşıldı. Gram altın, USDTRY tarafındaki tepki ile 419 lira direncine ulaşmayı başardı. Bunun ardından 424 liralık 2. direnç noktasının geçilmesi durumunda 427 ve 430 liralar ilk hedef olarak görülüyor.
Stratejist ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın hakkında yaptığı değerlendirmesinde yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılacağını ve ana yönün aşağı olduğunu söyledi. Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde bin 670 dolarlık destek seviyesinin önemini vurguladı. Ons altında satış baskısının devam ettiğini vurgulayan analistler, fiyatların pandemi öncesindeki seviyelere geri geldiğini hatırlattı. Ons altın fiyatındaki sıradaki direnç bin 730 dolar olarak görüldü.