Altın almak için doğru zamanı bekleyenlerin dikkatine! Ölümcül vuruşlar geldi altın fiyatları dumur etti! Piyasa uzmanı açıkladı

Altın almak için doğru zamanı bekleyenlerin dikkatine! Piyasa uzmanı açıkladı. Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altın için yükselebilir yorumu geldi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satıldı. Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır.
Altın neden yükselmiyor?
Altındaki durağanlaşmanın nedenlerini irdeleyen Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;
" ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor.
1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir."
Gümüş fiyatları geriledi
Gümüş fiyatları son günlerdeki yükseliş trendini bozarak hafatanın son işlem gününde 6 lira 25 kuruşa geriledi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar seviyesinde izliyor.