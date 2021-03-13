Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sosyal mesafeye JET çözüm

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte büyük önem kazanan sosyal mesafe özel jetlere ilgiyi artırdı. Zenginlerin gözdesi jetlerde seçenek çok

    Sosyal mesafeye JET çözüm
    Pandemide büyük önem kazanan sosyal mesafe özel jetlere ilgiyi artırdı. Zenginlerin gözdesi jetlerde seçenek çok

    EN PAHALI 321 MİLYON $
    AIRBUS     tarafından üretilen ACJ350 XWB, 25 VIP yolcu kapasiteli. 16 bin km ve 22 saat kesintisiz uçuş menziline sahip. Bugüne kadar 20 adet sipariş aldı.

    EN UCUZ 4 MİLYON 950 BİN $
    Embraer tarafından üretilen Phenom 100EV, en iyi giriş seviyesi seçenekleri arasında görülen hafif bir jet. 1800 km'ye kadar menzile sahip.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Sosyal mesafeye JET çözüm