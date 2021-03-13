Sosyal mesafeye JET çözüm

Pandemide büyük önem kazanan sosyal mesafe özel jetlere ilgiyi artırdı. Zenginlerin gözdesi jetlerde seçenek çok
EN PAHALI 321 MİLYON $
AIRBUS tarafından üretilen ACJ350 XWB, 25 VIP yolcu kapasiteli. 16 bin km ve 22 saat kesintisiz uçuş menziline sahip. Bugüne kadar 20 adet sipariş aldı.
EN UCUZ 4 MİLYON 950 BİN $
Embraer tarafından üretilen Phenom 100EV, en iyi giriş seviyesi seçenekleri arasında görülen hafif bir jet. 1800 km'ye kadar menzile sahip.
EN PAHALI 321 MİLYON $
AIRBUS tarafından üretilen ACJ350 XWB, 25 VIP yolcu kapasiteli. 16 bin km ve 22 saat kesintisiz uçuş menziline sahip. Bugüne kadar 20 adet sipariş aldı.
EN UCUZ 4 MİLYON 950 BİN $
Embraer tarafından üretilen Phenom 100EV, en iyi giriş seviyesi seçenekleri arasında görülen hafif bir jet. 1800 km'ye kadar menzile sahip.