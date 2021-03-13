Sosyal mesafeye JET çözüm

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Pandemide büyük önem kazanan sosyal mesafe özel jetlere ilgiyi artırdı. Zenginlerin gözdesi jetlerde seçenek çoktarafından üretilen, 25 VIP yolcu kapasiteli. 16 bin km ve 22 saat kesintisiz uçuş menziline sahip. Bugüne kadar 20 adet sipariş aldı.tarafından üretilen Phenom 100EV, en iyi giriş seviyesi seçenekleri arasında görülen hafif bir jet. 1800 km'ye kadar menzile sahip.