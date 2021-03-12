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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 23:48
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    • 12.03.2021 23:48
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    Chiliz yükselişe geçti! CHZ oldu? CHZ ?

    CHZ oldu? CHZ ? Kripto para piyasaları yakından takip edilirken son günlerin popüler kripto para türlerinden birisi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yükselişine devam eden CHZ sorusunun yanıtı araştırılıyor. Chiliz (CHZ), yeni haftanın ilk gününde rekor tazelemişti. Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir.

    takvim.com.tr
    Chiliz yükselişe geçti! CHZ Chiliz ne kadar oldu? CHZ Chiliz nasıl alınır?

    CHZ Chiliz ne kadar oldu? CHZ Chiliz fiyatı arama motorlarında merak edilen konulardan birisi oldu. Hızla yükselişe geçen Chiliz fiyatı yoğun şekilde araştırılıyor. Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar yapıyor. Birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlanan Chiliz ne kadar oldu sorusunun yanıtı haberimizde!

    CHZ CHİLİZ NE KADAR OLDU?

    2 Mart günü 0.06 dolar seviyesinde olan Chiliz Coin, 19 günde ciddi şekilde yükseldi ve 0,76 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 10 günde 10 kattan fazla değer kazandı.

    Chiliz Coin şu sıralar 0.64 dolar seviyesinde seyrediyor.

    Chiliz COİN NEDİR?

    Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir.

    Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

        CHZ Coin Nedir?

        Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor.

        Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahi
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        Haberler Ekonomi Chiliz yükselişe geçti! CHZ Chiliz ne kadar oldu? CHZ Chiliz nasıl alınır?