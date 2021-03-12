Chiliz yükselişe geçti! CHZ Chiliz ne kadar oldu? CHZ Chiliz nasıl alınır?

CHZ Chiliz ne kadar oldu? CHZ Chiliz fiyatı arama motorlarında merak edilen konulardan birisi oldu. Hızla yükselişe geçen Chiliz fiyatı yoğun şekilde araştırılıyor. Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar yapıyor. Birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlanan Chiliz ne kadar oldu sorusunun yanıtı haberimizde!
CHZ CHİLİZ NE KADAR OLDU?
2 Mart günü 0.06 dolar seviyesinde olan Chiliz Coin, 19 günde ciddi şekilde yükseldi ve 0,76 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 10 günde 10 kattan fazla değer kazandı.
Chiliz Coin şu sıralar 0.64 dolar seviyesinde seyrediyor.
Chiliz COİN NEDİR?
Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir.
Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.