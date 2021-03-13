KPSS şartı yok! Ziraat Bankası 230 personel alımı yapacak! Sınava girmek yeterli olacak!

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

01.01.1991 sonrası doğumlu olmak.

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden mezun olmak veya denkliği yetkili merciler tarafından tanınmış yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden mezun olmak.

Son olarak da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.