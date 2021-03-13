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    • Ekonomi
    • 13.03.2021 20:42
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    • 13.03.2021 20:42
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    KPSS şartı yok! 230 personel alımı yapacak! Sınava girmek yeterli olacak!

    230 personel alımı yapacağını duyurdu! Kamu bankaları yıl içerisinde farklı dönemler için personel alımı ilanları yayınlıyor. Son olarak yayımlanan ilana göre KPSS şartı olmadan Ziraat Bankası bünyesine 230 personel alımı yapılacağı belirtildi. Adayların, kurumun düzenleyeceği sınava girmesi yeterli olacak. İşte başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    KPSS şartı yok! Ziraat Bankası 230 personel alımı yapacak! Sınava girmek yeterli olacak!

    Kamu bankalarından yayımlanan ilanlara başvurular sürüyor. Ziraat Bankası bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kurum bünyesinde çalıştırılacak 230 personel için ilan duyuruldu. Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları de belli oldu. Haberimizden Ziraat Bankası personel alımına ilişkin tüm detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Ziraat Bankası personel alım başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Son Başvuru tarihi 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

    ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

    01.01.1991 sonrası doğumlu olmak.

    Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden mezun olmak veya denkliği yetkili merciler tarafından tanınmış yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden mezun olmak.

    Son olarak da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.

    Sınav Hakkında Genel Bilgiler

    Sınav yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

    Çalışılacak İl İstanbul'dur.

    Yazılı Sınav Anadolu Üniversitesi tarafından Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır.

    Sınav başlama saati 10:00'dır.

    Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları tarafından yapılacaktır.

        Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

        Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı (30)

        Ziraat Katılım Uzman Yardımcısı (100)

        Uzman Yardımcısı (80)

        Müfettiş Yardımcısı (20)
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        Haberler Ekonomi KPSS şartı yok! Ziraat Bankası 230 personel alımı yapacak! Sınava girmek yeterli olacak!