Birleşmiş Milletler (BM), 2020'de yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını açıkladı. Ancak araştırmalar göseriyor ki, pandemi ile birlikte geçen yıl 1 trilyon 900 milyar dolarlık kara para aklandı. Başta Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank olmak üzere HSBC, Bank of America, JP Morgan'ın kara para akladığı ortaya çıktı. Hatta bu bankalar küçük çapta cezalar aldı. Belki de 1 trilyon doları piyasaya süren bu bankalar birkaç milyar dolarlık ceza ile kurtuluyor. Litvanya eski Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığını açıklamıştı.
- Ekonomi
- 13.03.2021 Gazete