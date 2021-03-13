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    Kirli para kumpası! , ve ...

    2020 yılında 1 trilyon 900 milyar dolar kara para aklandı... , ve aklamanın merkezinde. eski Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığını açıklamıştı.

    Kirli para kumpası
    Birleşmiş Milletler (BM), 2020'de yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını açıkladı. Ancak araştırmalar göseriyor ki, pandemi ile birlikte geçen yıl 1 trilyon 900 milyar dolarlık kara para aklandı. Başta 'nın en büyük bankası olmak üzere , , 'ın kara para akladığı ortaya çıktı. Hatta bu bankalar küçük çapta cezalar aldı. Belki de 1 trilyon doları piyasaya süren bu bankalar birkaç milyar dolarlık ceza ile kurtuluyor. eski Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığını açıklamıştı.
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    Haberler Ekonomi Kirli para kumpası! HSBC, Deutsche Bank ve JP Morgan...