Kamuya personel alımında yeni dönem

Kamuda personel alımları için yeni dönem başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarının tek sistem üzerinden süratle gerçekleştirileceğini söyledi. EKİP'i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceklerini belirten Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek" dedi.
KİRACIYA İYİ HABER
YARGITAY, kiracıları ilgilendiren bir karara imza attı. 3. Hukuk Dairesi, kiracının, mülkteki kullanımdan meydana gelen eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Kararda "Kiracı kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur" denildi.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞLADI
200 bin restoran, lokanta, kafeyi doğrudan ilgilendiren ciro kaybı desteği ödemeleri başladı. Salgından etkilenen yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerin ciro kaybı başvuruları 31 Mart gecesine kadar e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek.
BURSLAR İÇİN EMSAL KARAR
Kahramanmaraş'ta D.U., üniversitede okurken aldığı bursun hazırlık sınıfında başarısız olduğu gerekçesiyle krediye çevrilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı. Avukatı, "Emsal karardır" dedi.
SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİYİ AŞTI
Ocak'ta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11.4 artarken, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Üretim beklentileri aştı. Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.
TOKİ'DEN 31 İLDE EV SATIŞI
TOKİ, 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 işyerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www. emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.
KİRACIYA İYİ HABER
YARGITAY, kiracıları ilgilendiren bir karara imza attı. 3. Hukuk Dairesi, kiracının, mülkteki kullanımdan meydana gelen eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Kararda "Kiracı kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur" denildi.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞLADI
200 bin restoran, lokanta, kafeyi doğrudan ilgilendiren ciro kaybı desteği ödemeleri başladı. Salgından etkilenen yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerin ciro kaybı başvuruları 31 Mart gecesine kadar e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek.
BURSLAR İÇİN EMSAL KARAR
Kahramanmaraş'ta D.U., üniversitede okurken aldığı bursun hazırlık sınıfında başarısız olduğu gerekçesiyle krediye çevrilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı. Avukatı, "Emsal karardır" dedi.
SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİYİ AŞTI
Ocak'ta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11.4 artarken, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Üretim beklentileri aştı. Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.
TOKİ'DEN 31 İLDE EV SATIŞI
TOKİ, 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 işyerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www. emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.