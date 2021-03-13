İlave istihdama destek müjdesi! İşçi alana 500.000 TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili çok önemli bir destek müjdelendi. Başkan Erdoğan, "Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz" dedi.
İşte yeni desteğin detayları…
KİMLER YARARLANACAK?
Mevcut çalışan sayısına ilave olarak yeni işçi alan mikro ve küçük ölçekli firmalar yararlanacak.
KAÇ LİRA ÖDENECEK?
Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.
İŞÇİ SINIRI OLACAK MI?
En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren firma 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.