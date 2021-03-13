İlave istihdama destek müjdesi! İşçi alana 500.000 TL





GENÇLER İŞE KAVUŞACAK

Ekonomi reform paketinde genç istihdamına ilişkin de önemli detaylar yer alıyor. Mesleki eğitim merkezleri gençler için daha cazip kılınacak. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak. Ayrıca ücretsiz izindeki işçilere verilen nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil edenler ilave istihdam finansman desteğini de kullanabilecek. Böylece ücretsiz izinden dönen işçi için de 100 bin lira kredi kullanılabilecek. Gençler için kitle fonlaması platformları hayata geçirilecek. Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanacak. Buna göre mesleki eğitim alanında destekler verilecek, iş gücü piyasasını yönlendirmek için sektörel beceri haritaları oluşturulacak.