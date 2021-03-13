Her mahalleye sanal AVM! Kendi e-ticaret sitelerini açacaklar...

Pandemiden etkilenen alışveriş merkezleri işleri hareketlendirmek için harekete geçti. InBusiness dergisine konuşan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, sanal AVM girişimini hayata geçirmek için bir yazılım üzerinde çalıştıklarını söyledi.
NASIL ÇALIŞACAK?
Yeni projeyle her AVM kendi e-ticaret sitesini yani sanal AVM'sini kuracak. Tüketici oturduğu mahalleye en yakın AVM'nin sitesine girip istediği mağazadan alışveriş yapabilecek. Ürün, AVM'nin kendi kurduğu ya da anlaştığı kurye ekipleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak. Tüketici isterse birden fazla ürün alıp evinde deneyip sonrasında kuryeye teslim edebilecek.
HERKES KAZANIR
ALTAŞ, proje ile AVM'lerin mahallelere yayılacağını belirtti. Hem markanın hem franchise'ının hem de AVM'nin kazanacağını anlatan Altaş, şöyle konuştu: "Her AVM kendi moto-kurye ekibini kuracağı için yaklaşık 6 bin ek istihdam yaratacak. Tüketici mağduriyeti de önlenecek. Ürünü sıkıntılı olan tüketici mağazaya gidip muhatap bulabilecek."
NASIL ÇALIŞACAK?
Yeni projeyle her AVM kendi e-ticaret sitesini yani sanal AVM'sini kuracak. Tüketici oturduğu mahalleye en yakın AVM'nin sitesine girip istediği mağazadan alışveriş yapabilecek. Ürün, AVM'nin kendi kurduğu ya da anlaştığı kurye ekipleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak. Tüketici isterse birden fazla ürün alıp evinde deneyip sonrasında kuryeye teslim edebilecek.
HERKES KAZANIR
ALTAŞ, proje ile AVM'lerin mahallelere yayılacağını belirtti. Hem markanın hem franchise'ının hem de AVM'nin kazanacağını anlatan Altaş, şöyle konuştu: "Her AVM kendi moto-kurye ekibini kuracağı için yaklaşık 6 bin ek istihdam yaratacak. Tüketici mağduriyeti de önlenecek. Ürünü sıkıntılı olan tüketici mağazaya gidip muhatap bulabilecek."